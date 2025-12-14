باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا غیاثی‌زاده مدیر اجرایی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرگان امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ با تشریح اقدامات در این دوره از جشنواره، گفت: فرهنگ و تاریخ اقوام نقش بسزایی در شکل‌گیری هویت و ارزش‌های ملی دارد و برپایی رویداد‌های فرهنگی و گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز ترویج پوشش سنتی و تلفیقی شده و فرهنگ، پیشینه و آداب‌ورسوم غنی اقوام و ملت‌ها را به نسل جدید معرفی کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرگان افزود: هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های فرهنگی و هنری کشور، با حضور گسترده هنرمندان داخلی و خارجی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان برگزار می‌شود.

او با اشاره به بخش بین‌المللی جشنواره بیان کرد: این دوره از جشنواره در قالب سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان کشور‌های قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اجرا می‌شود و جلوه‌ای از اشتراکات فرهنگی و آیینی ملت‌های منطقه را به نمایش می‌گذارد.

غیاثی‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه گروه‌های موسیقی و آیینی اقوام، حدود ۲۲ گروه موسیقی و آیینی در این دوره از جشنواره حضور خواهند داشت و در بخش‌های مختلف جشنواره به اجرای برنامه می‌پردازند.

او تصریح کرد: هنرمندان این دوره از جشنواره از استان‌های خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان شرقی، خوزستان، مازندران، لرستان، گیلان، کردستان و چهارمحال و بختیاری هستند و در کنار آنها، یازده گروه فرهنگی و هنری از استان گلستان نیز در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام حضور دارند.

مدیر اجرایی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام درباره بخش‌های مختلف جشنواره گفت: بخش‌های متنوعی همچون صنایع‌دستی، سوغات، موسیقی، گردشگری و بوم‌گردی، سیاه‌چادر و عشایر، روستا‌های هدف گردشگری، غذا‌های سنتی، بازی‌های بومی و محلی و دیگر برنامه‌های فرهنگی با حضور هنرمندان و فعالان این حوزه‌ها برای این دوره از جشنواره برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: در بخش روستایی و عشایری جشنواره، دوازده سازه روستایی و عشایری از مناطق مرکزی گرگان، بهاران، گز شرقی، علی‌آبادکتول، آق‌قلا، رامیان، بندرترکمن، گمیشان، گنبدکاووس، مراوه‌تپه و کلاله در فضایی به متراژ حدود سه هزار مترمربع جانمایی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرگان خاطرنشان کرد: در بخش غذا‌های سنتی نیز ۲۳ غرفه خوراک پیش‌بینی‌شده و تاکنون ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی از استان‌های گیلان و مازندران در بخش روستایی و عشایری جشنواره جانمایی شده است که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقوام مختلف استان و کشور را به نمایش می‌گذارد.

او از دیگر برنامه‌های این رویداد فرهنگی به برگزاری رژه اتحاد و همبستگی اقوام در روز ۲۷ آذرماه در مرکز شهر گرگان اشاره کرد و گفت: برگزاری پنل‌های آموزشی در حوزه‌های تخصصی گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام است.

غیاثی‌زاده در پایان تأکید کرد: جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین طی شانزده دوره گذشته باهدف معرفی آداب‌ورسوم و فرهنگ اقوام ساکن در استان گلستان و سراسر ایران اسلامی، ارائه توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی و موسیقی آیینی، معرفی فعالان عرصه گردشگری، معرفی روستا‌های هدف گردشگری، ارائه سوغات اصیل ایرانی و بازی‌های بومی و محلی به میزبانی استان گلستان برگزار شده است.

منبع: میراث فرهنگی گلستان