باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در تمام کشور (به استثنای سیستان و بلوچستان) از امروز (یکشنبه) تا جمعه ۲۸ آذرماه، گفت: نیروهای عملیاتی امدادی این جمعیت در سراسر کشور به حالت آمادهباش درآمدند تا در صورت نیاز، به حادثهدیدگان امدادرسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت، بارش برف یا باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود، به شهروندان توصیه کرد که با توجه به لغزندگی و انسداد جادهها و گردنههای برفگیر، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مهگرفتگی و اختلال در حملونقل؛ از سفرهای غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری کرده، خودروهای خود را مجهز به وسایل زمستانی و زنجیر چرخ کنند.
گفتنی است سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی از سهشنبه تا جمعه، برای استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار قرمز صادر کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر