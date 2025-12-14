شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش رحمت الهی در شهرستان بابل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آسمان شهرستان بابل استان مازندران، پس ازانتظار طولانی برای قطره‌ای باران سپری شد، سرانجام در واپسین روز‌های فصل پاییز، سرانجام رحمت خود را بر این دیارسرسبز  این شهرستان نازل کرد؛ و صدای زیبای باران در آسمان این شهر طنین‌انداز شد.به دنبال این بارش رحمت الهی مردم این شهرستان ابراز خرسندی کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: بارش باران ، وضعیت آب و هوا ، وضعیت جوی
