باشگاه خبرنگاران جوان - آسمان شهرستان بابل استان مازندران، پس ازانتظار طولانی برای قطره‌ای باران سپری شد، سرانجام در واپسین روز‌های فصل پاییز، سرانجام رحمت خود را بر این دیارسرسبز این شهرستان نازل کرد؛ و صدای زیبای باران در آسمان این شهر طنین‌انداز شد.به دنبال این بارش رحمت الهی مردم این شهرستان ابراز خرسندی کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

