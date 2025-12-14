کارشناس اقتصادی گفت: اجرای طرح مالیات بر سوداگری نقش مؤثری در کاهش فرار‌های مالیاتی و برقراری عدالت در بخش‌های مختلف دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-منصور کاظمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح مالیات بر سوداگری در کاهش  حجم بار سوداگری در بازار  اجرایی شده است گفت: اقتصاد کشور در سال گذشته شاهد نوسانات شدید بازارهای دارایی بود. زمانی که حجم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور به‌جای هدایت به تولید، در مسیر معاملات کوتاه‌مدت مسکن، ارز، خودرو و طلا جریان یافت و همین امر موجب افزایش انتظارات تورمی و فشار مضاعف بر ارزش پول ملی شد.  

وی ادامه داد:هدف اصلی از طراحی این طرح، «تغییر جهت نقدینگی از مسیر سوداگری به مسیر تولید» بوده است؛ حرکتی که با نام مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود.

اواو طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ نسبت‌به سال ۱۴۰۲ حدود دو و نیم درصد کاهش یافته و حجم معاملات کوتاه‌مدت در بازار مسکن و خودرو به‌طور محسوسی افت کرده است.  

او بیان کرد: این تغییر را نشانه‌ای از «تعدیل رفتار سرمایه‌گذاران» می‌داند؛ به‌گونه‌ای که به‌جای خرید و فروش‌های سریع با هدف سود فوری، تمایل به نگهداری بلندمدت دارایی یا انتقال منابع به بخش‌های تولیدی بیشتر شده است.  

وی با اشاره اینکه یکی از مهم‌ترین اثرات طرح، کاهش تورم انتظاری بوده است گفت: وقتی انگیزه‌های سوداگرانه کاهش یابد، نوسانات قیمتی نیز کمتر می‌شود و این ثبات، اعتماد عمومی را به بازارها بازمی‌گرداند. چنان‌که در بازار مسکن، نرخ رشد قیمت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ واحد درصد کمتر از میانگین دو سال قبل شده است.  

او بیان کرد:  اجرای مالیات بر سوداگری نه‌تنها منبع تازه‌ای از درآمد پایدار برای دولت فراهم کرده، بلکه از منظر عدالت اجتماعی نیز گام ارزشمندی محسوب می‌شود؛ زیرا به جای فشار بر تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران، این بار مالیات از محل فعالیت‌هایی اخذ می‌شود که پیش‌تر بدون پرداخت سهمی از مالیات، سودهای کلان به‌دست می‌آوردند.

او بیان کرد: اجرای این طرح نقش بسیار موثری در کاهش فرارهای مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در تمامی بخش ها دارد.

