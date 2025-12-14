باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در تشریح اهداف نشست منطقه‌ای همسایگان افغانستان ـ روسیه اظهار کرد: نشست امروز متشکل از نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان و همچنین روسیه است که در اصل یک نشست منطقه‌ای برای بررسی آخرین شرایط موجود در منطقه و مسائل مرتبط با افغانستان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه افغانستان یک کشور مهم منطقه است، گفت: طبیعی است آنچه در این کشور اتفاق می‌افتد، تأثیرات مستقیم بر امنیت و منافع کشور‌های پیرامونی دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: با توجه به تحولات صورت‌گرفته در افغانستان و تأثیر آن بر صلح و ثبات منطقه، کشور‌های منطقه و همسایه افغانستان از گذشته این سازوکار را داشته‌اند که نمایندگان ویژه‌شان دور هم جمع شوند و آخرین شرایط را بررسی کرده و راه‌های تقویت ثبات و همکاری را مورد بررسی قرار دهند.

عراقچی گفت: افغانستان کشور بسیار مهمی است. مردم افغانستان دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای هستند. تلاش ما ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای با هدف صلح، ثبات و پیشرفت منطقه است که میان کشور‌های منطقه و دولت افغانستان شکل گیرد.

وی با بیان اینکه ما ثبات منطقه را تنها در یک چارچوب منطقه‌ای و بدون دخالت کشور‌های فرامنطقه‌ای و خارجی می‌بینیم، اظهار کرد: متأسفانه افغانستان سال‌های طولانی از حضور نیرو‌های خارجی و اشغالگری رنج برده است؛ دو دهه حضور ناتو و نیرو‌های آمریکایی واقعاً مصائب بزرگی را برای مردم افغانستان به همراه داشت.

عراقچی گفت: از نظر ما تنها راه‌حل منطقه‌ای می‌تواند کمک‌کننده باشد و ما معتقدیم افغانستان باید در یک روند همگرایی با منطقه قرار گیرد که این امر به نفع افغانستان و کشور‌های منطقه خواهد بود.

وی افزود: این نشست امروز با همین هدف تشکیل شد. در نشست کشور‌های همسایه افغانستان، نمایندگان ویژه خود افغانستان هیچ‌گاه حضور نداشته‌اند؛ همسایگان بودند که همواره این گفت‌و‌گو‌ها را انجام می‌دادند، البته افغانستان بعضاً با عنوان مهمان در این نشست‌ها حضور داشته است، اما مهم این است که در این جلسه دیدگاه‌های کشور‌های همسایه به یکدیگر نزدیک شود و سپس در تعامل با دولت افغانستان ـ که این تعامل به‌صورت مستمر وجود دارد ـ راه‌های گسترش همکاری بررسی شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان تأکید کرد: من بسیار امیدوارم که این جلسه نتایج مثبتی داشته باشد. ما در تعامل نزدیک با دولت فعلی افغانستان هستیم، نتایج این نشست منتقل خواهد شد و اطمینان دارم که یک حرکت جمعی منطقه‌ای، برکات فراوانی برای ثبات منطقه به همراه خواهد داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت