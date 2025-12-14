پانزدهمین هفته از رقابت‌های سری آ ایتالیا با برگزاری یک بازی در ورزشگاه سن‌سیرو پیگیری شد و میلان در برابر ساسولو به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از دیدار‌های حساس هفته پانزدهم سری آ ایتالیا، تیم میلان در ورزشگاه سن‌سیرو و در حضور هوادارانش برابر ساسولوی رده هشتمی به تساوی ۲-۲ رضایت داد.  

گل‌های میلان را داویده بارتساگی (۲ بار) به ثمر رساند و گل‌های ساسولو توسط اسماعیل کوونه و لورینته وارد دروازه شد.

این نتیجه اگرچه صدرنشینی روسونری را موقتاً حفظ کرد، اما حسرت از دست رفتن دو امتیاز خانگی را برای این تیم به همراه داشت. با این حال احتمال از دست رفتن صدر جدول در پایان رقابت‌های این هفته برای شاگردان آلگری وجود دارد. ساسولو هم با ۲۱ امتیاز نهم است.

سری آ ایتالیا ، میلان
