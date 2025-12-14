باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - رضا خانهزاد یزدی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم در جمع خبرنگاران در آستانه ۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل گفت: روزانه حدودیکهزار و ۶۰۰ دانشآموز در محیطی شاد به میزبانی شهرداری قم، آموزشهای لازم در حوزه حملونقل و استفاده از بسترهای ایمن را فرا میگیرند.
او در ادامه در تشریح اقدامات حمل و نقل و ترافیک گفت: پنج دستگاه اتوبوس ۱۸ متری دوکابین وارد ناوگان حملونقل عمومی شده و در خط پرسرعت پردیسان–حرم مطهر به کار گرفته شدهاند. به گفته خانهزاد یزدی ، این خط طی یک هفته گذشته فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و هدف آن کاهش زمان سفر ساکنان پردیسان و تسهیل تردد در مسیرهای پرتردد و دانشگاهی است.
او با اشاره به تداوم نوسازی ناوگان افزود: قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری با شرکت زامیاد منعقد شده و ۱۵ دستگاه آن در مرحله آمادهسازی قرار دارد. همچنین با تأمین قطعات، ۴۰ دستگاه اتوبوس دیگر تا پایان سال پس از تعمیرات اساسی به چرخه خدمت بازمیگردند.
خانهزاد یزدی توسعه ایستگاههای سبز را از دیگر برنامههای شهرداری دانست و گفت تاکنون ۲۰۵ ایستگاه سبز در سطح شهر احداث شده و این تعداد تا پایان سال به ۴۰۰ ایستگاه خواهد رسید. برنامهریزی شده است که در سال آینده تمامی ایستگاههای اتوبوس قم بهصورت سبز و مناسبسازیشده ساماندهی شوند.
او درباره مکانیزهسازی پلهای عابر پیاده نیز توضیح داد: از ۱۵ پل مکانیزه پیشبینیشده در قراردادهای گذشته، بخشی به بهرهبرداری رسیده و مابقی در حال اجراست. در بودجه سال آینده نیز احداث ۱۵ پل مکانیزه جدید و نصب ۳۰ دستگاه آسانسور پیشبینی شده است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به توسعه حملونقل پاک گفت خودروهای برقی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) از ابتدای سال جاری روزانه از ساعت ۸ تا ۲۲ بهصورت رایگان فعال هستند؛ در حالی که پیشتر تنها چهار ساعت خدمات ارائه میشد.
او از هوشمندسازی پارکینگها، تملک پارکینگ خیابان شهیدان موسوی و اجرای پروژههای پارکینگ طبقاتی خبر داد و افزود: تاکنون یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر خطکشی طولی و یکهزار و ۴۰۰ مترمربع علائم افقی در سطح شهر اجرا شده که این میزان تا پایان سال به ۲ هزار مترمربع خواهد رسید.
او با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی اظهار کرد: با ارائه وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه، حدود ۳۵۰ تاکسی در نوبت نوسازی قرار دارند. همچنین سامانه «سپند» تاکنون ۱۵ هزار دانشآموز را تحت پوشش سرویس مدارس قرار داده است.
خانهزاد یزدی همچنین از توسعه سامانههای نظارتی خبر داد و گفت تعداد سامانههای ثبت تخلف سرعت از ۹۲ دستگاه به ۱۴۰ دستگاه تا پایان سال افزایش مییابد که هدف آن ارتقای ایمنی و فرهنگ ترافیکی شهروندان است.
ناوگان اتوبوسرانی در مسیر رشد سهبرابری
سید محمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم از پیشرفت پروژههای عمرانی خبر داد و گفت تملک سه قطعه بزرگ در محدوده خیابان شهیدان موسوی در دستور کار است و تقاطع غیرهمسطح میدان شهید زینالدین نیز با تکمیل طراحی و پیشبینی بودجه، آماده اجراست.
او شفافیت را یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری دانست و گفت با وجود برخی محدودیتها، قم در مقایسه با بسیاری از دستگاهها عملکرد قابل قبولی داشته و جلسات شورا بهصورت هفتگی و زنده در دسترس عموم قرار میگیرد.
او با اشاره به ثبت دقیق دادههای عملکردی در سامانههای شهری، وضعیت ناوگان اتوبوسرانی را رو به بهبود توصیف کرد و افزود: تعداد اتوبوسهای فعال که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ دستگاه بود، اکنون دستکم دو برابر شده و با ورود اتوبوسهای جدید، این رقم بهزودی به ۳۰۰ دستگاه میرسد. به گفته وی، برنامهریزیها نشان میدهد ظرفیت ناوگان طی چهار تا پنج سال آینده سه برابر خواهد شد.
دهناد با اشاره به چالشهایی مانند معابر کمعرض و محدودیت ایجاد خطوط ویژه، بر ضرورت مدیریت متفاوت ترافیک در ایام مناسبتی تأکید کرد و توسعه پارکسوارها را یکی از ابزارهای اصلی کاهش تردد خودرو در مرکز شهر دانست.