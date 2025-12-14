باشگاه خبرنگاران جوان -در پی صدور هشدار زرد هواشناسی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور مدیران کل و معاونین دستگاههای عضو ستاد در سالن جلسات مدیریت بحران استان یزد برگزار شد.
احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در جلسه ستاد پیشگیری با تشریح دستورالعملها و مکاتبات صورت گرفته خواستار آمادگی کامل فرمانداران و دستگاههای عضو ستاد شد.
هشدار نارنجی هواشناسی برای ۳۰ استان کشور
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در تمام کشور (به استثنای سیستان و بلوچستان) از امروز تا جمعه خبر داد.
در این مدت وقوع بارش برف یا باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
این سامانه موجب لغزندگی و انسداد جادهها و گردنههای برفگیر، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مهگرفتگی و اختلال در حملونقل و تأمین انرژی میشود.
سازمان هواشناسی در این هشدار توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفرهای غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری کرده، خودروهای خود را مجهز به وسایل زمستانی کنند و دستگاههای اجرایی برای برفروبی و کنترل سیلاب آمادگی کامل داشته باشند.
منبع ؛ روابط عمومی