باشگاه خبرنگاران جوان -در پی صدور هشدار زرد هواشناسی، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور مدیران کل و معاونین دستگاه‌های عضو ستاد در سالن جلسات مدیریت بحران استان یزد برگزار شد.

احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در جلسه ستاد پیشگیری با تشریح دستورالعمل‌ها و مکاتبات صورت گرفته خواستار آمادگی کامل فرمانداران و دستگاه‌های عضو ستاد شد.

هشدار نارنجی هواشناسی برای ۳۰ استان کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در تمام کشور (به استثنای سیستان و بلوچستان) از امروز تا جمعه خبر داد.

در این مدت وقوع بارش برف یا باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه موجب لغزندگی و انسداد جاده‌ها و گردنه‌های برف‌گیر، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مه‌گرفتگی و اختلال در حمل‌ونقل و تأمین انرژی می‌شود.

سازمان هواشناسی در این هشدار توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفر‌های غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده، خودرو‌های خود را مجهز به وسایل زمستانی کنند و دستگاه‌های اجرایی برای برف‌روبی و کنترل سیلاب آمادگی کامل داشته باشند.

منبع ؛ روابط عمومی