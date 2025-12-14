باشگاه خبرنگاران جوان _ شریفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آخرین وضعیت آنفلوانزا در استان گفت: در حال حاضر ۱۶۲ نفر به دلیل ابتلا به آنفلوانزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۴۲ نفر تنها در شبانه‌روز گذشته به آمار بستری‌ها اضافه شده‌اند.

شریفی افزود: هم‌اکنون ۱۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند که این آمار نیز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بیشترین میزان بستری‌ها مربوط به گروه‌های سنی پایین است ادامه داد: حدود ۳۸ درصد از بستری‌ها کودکان زیر پنج سال و حدود ۲۴ درصد مربوط به گروه سنی ۵ تا ۲۵ سال است که نشان می‌دهد خطر ابتلا در این گروه‌های سنی همچنان بالا است.

شریفی ادامه داد: در بخش سرپایی نیز مراجعات روند افزایشی داشته و حدود ۵۶ درصد از مراجعه‌کنندگان علائم بیماری‌های تنفسی را از خود نشان می‌دهند که این موضوع بیانگر تداوم سیر نوسانی بیماری و باقی بودن خطر شیوع است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هشدار داد: در صورت رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی احتمال ورود به خیز جدید بیماری وجود دارد و به همین دلیل مراقبت بیشتر در همه سطوح ضروری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از ثبت نخستین مورد فوتی ناشی از آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: متأسفانه در روز گذشته کودک ۱۲ ساله در شهر دهدشت که دارای بیماری زمینه‌ای بود و با تأخیر به بیمارستان مراجعه کرده بود جان خود را از دست داد.

وی بیان کرد: در صورت افزایش شدت و گردش ویروس، احتمال بروز عوارض شدیدتر از جمله مرگ وجود دارد و از مردم خواست با رعایت نکات بهداشتی از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کنند.

