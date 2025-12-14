مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: مردم از نزدیک شدن به مجاری انتقال آب، رودخانه‌ها، ابرو‌ها و آبگذر‌ها و همچنین پناه گرفتن در زیر پل‌ها اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، با اشاره به هشدار قرمز سازمان هواشناسی کشور مبنی بر وقوع سیلاب در روز‌های آینده گفت: در راستای همکاری مستمر وزارت نیرو با سازمان هواشناسی کشور که مسئولیت پایش، پیش‌بینی و صدور هشدار‌های هواشناسی را بر عهده دارد، بخش‌های مختلف وزارت نیرو پس از دریافت این پیش‌بینی‌ها اقدامات لازم را در حوزه‌های آب و برق به‌منظور مدیریت حداکثری شرایط انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها، از روز دوشنبه تا پایان هفته در استان‌های جنوبی کشور از جمله خوزستان، جنوب کرمان، فارس، بوشهر و همچنین بخش‌هایی از استان‌های هرمزگان، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هشدار قرمز بارندگی صادر شده است، افزود: برای برخی دیگر از استان‌ها از جمله البرز و استان‌های شمالی کشور نیز هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تأکید کرد: با وجود پیش‌بینی بارش‌های مناسب در کشور، در بسیاری از مناطق پهناور جنوبی که پیش از این بارندگی قابل توجهی نداشته‌اند و خاک آمادگی لازم برای جذب بارش‌های شدید را ندارد، لازم است تدابیر ویژه‌ای برای پیشگیری از وقوع سیلاب اندیشیده شود تا از این نعمت الهی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

آقابیگی تصریح کرد: به‌منظور پیشگیری از بروز مخاطرات در مناطق شهری و روستایی، تمامی تدابیر مدیریتی و ایمنی از سوی دستگاه‌های اجرایی و براساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور از امروز تا پایان هفته در دستور کار قرار گرفته است. وزارت نیرو نیز در تمامی بخش‌های آب و برق با برگزاری جلسات مدیریتی، شرایط را به‌صورت مستمر رصد کرده و تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی را پیش‌بینی کرده است. امیدواریم این بارش‌ها با لطف الهی همراه بوده و هیچ‌گونه خسارت یا خطری متوجه هم‌وطنان نشود.

وی در پایان توصیه کرد: مردم ساکن در استان‌های مشمول هشدار از نزدیک شدن به مجاری انتقال آب، رودخانه‌ها، آبرو‌ها و آبگذر‌ها و همچنین توقف یا پناه گرفتن در زیر پل‌ها خودداری کنند. همچنین دامداران و عشایر محترم از چرای دام در مناطق پرخطر پرهیز کرده و احشام خود را در مناطق امن مستقر کنند.

آقابیگی با اشاره به شدت بارش‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این هشدار قرمز بارندگی نخستین هشدار قرمز صادرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور طی هشت ماه گذشته است، پیش‌بینی می‌شود شرایط در استان‌های جنوبی کشور سیلابی باشد؛ از این‌رو رعایت کامل ملاحظات ایمنی در بالاترین سطح ضروری است.

