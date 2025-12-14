باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی موضوع ناترازی انرژی و آخرین وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهها در زمستان با حضور وحید میرحسینی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، مدیرکل دفتر صیانت از بیتالمال و با دعوت از مسئولان حوزه انرژی کشور از جمله معاونان وزرای نفت و نیرو و مدیران عامل شرکتهای تابعه در دادستانی کل کشور برگزار شد.
در این جلسه، میرحسینی بر آمادگی وزارتخانههای ذیربط توام با پیشبینی و تهیه طرحهای لازم برای مواجهه با شرایط کشور و فصل سرما و تامین کمبود سوخت نیروگاهها و جلوگیری از قطع گاز و برق شهروندان و صنایع تاکید کرد و هماهنگی حداکثری سازمان حفاظت از محیط زیست با وزارتخانههای مسئول در تامین انرژی و تشکیل جلسات مستمر برای عبور از فصل زمستان را خواستار شد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت برق حرارتی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت توانیر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این نشست حضور داشتند.
در این جلسه، با توجه به اهمیت راهبردی تأمین پایدار انرژی و نقش آن در زندگی شهروندان و استمرار فعالیتهای تجاری، صنعتی و خدماتی کشور، دستورات لازم مبنی بر لزوم برنامهریزی، اتخاذ تمهیدات و تدابیر اجرایی برای تأمین سوخت اصلی و سوخت جایگزین نیروگاهها در فصل زمستان به منظور پیشگیری از توقف فعالیتها و قطعی برق صادر و ابلاغ شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ارسال مصوبات و پیگیری مستمر اجرای آنها در دستور کار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور قرار گرفت.
