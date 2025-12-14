مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم گفت:استان قم با وجود کمبود ناوگان، توانسته رتبه نخست کشور را در شاخص میانگین عمر ناوگان فعال کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - علی نیک،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم امروز در جمع خبرنگاران در آستانه ۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان گفت: ناوگان اتوبوسرانی شهر با وجود محدودیت‌های سخت‌افزاری، در مسیر نوسازی، هوشمندسازی و افزایش نظم حرکتی قرار گرفته و روزانه بیش از ۵۰۰ هزار سفر شهری را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم، با اشاره به ضرورت فراهم شدن سفر ارزان و دسترسی آسان شهروندان به حمل‌ونقل عمومی گفت:بخش قابل توجهی یعنی ۸۵ درصد از نیاز سفر‌های درون‌شهری از طریق اتوبوسرانی پوشش داده می شود.

مدیرعامل اتوبوسرانی قم با تأکید بر اهمیت نظم حرکتی گفت: هدف ما این است که شهروند بداند اتوبوس دقیقاً چه زمانی به ایستگاه می‌رسد. به گفته او، زمان‌بندی خطوط (تایم‌تیبل) بر اساس اهمیت، به سه سطح پر اهمیت، متوسط و کم‌اهمیت تقسیم شده‌اند.

نیک افزود: اگر راننده بیش از دو دقیقه تأخیر داشته باشد، جریمه می‌شود و بخشی از حقوق او کاهش می‌یابد.

او با اشاره به اجرای نظام کارانه و ارزیابی عملکرد رانندگان گفت: کارانه راننده به رفتار، نظافت، برخورد مناسب و میزان تأخیر وابسته است. سامانه نظرسنجی به‌صورت مستقیم به کارانه متصل شده و هر مسافر تنها می‌تواند یک بار نظر خود را ثبت کند.

نیک با بیان اینکه قم دارای ۱۰۵۰ ایستگاه اتوبوس است، از توسعه سامانه «قم‌یار» خبر داد و گفت این سامانه زمان رسیدن اتوبوس را نمایش و روزانه بیش از ۵۰۰ هزار سفر شهری را پوشش می‌دهد.

اوحذف پول نقد را یکی از ضرورت‌های ناوگان دانست و گفت: در بسیاری از شهر‌های پیشرفته مانند مشهد نیز هنوز پرداخت نقدی حذف نشده، اما ما به‌دنبال تکمیل زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک هستیم.به گفته او، دوربین‌های نظارتی، دستگاه پوز و قم‌کارت در حال یکپارچه‌سازی هستند و از طریق دوربین های نظارتی در اتوبوس ها و قم کارت امکان پیگیری وسایل جا مانده نیز فراهم شده است.

مدیرعامل اتوبوسرانی قم با اشاره به وضعیت ناوگان گفت: اکنون ۳۲۰ دستگاه اتوبوس فعال داریم، اما همچنان با کمبود ناوگان و مشکلات سخت‌افزاری روبه‌رو هستیم.

او افزود: از دهه ۸۰ تا ۹۰ شاهد افول ناوگان بودیم، اما در سال‌های اخیر رشد پنج تا شش درصدی داشته‌ایم.

او درباره تعمیر و نگهداری ناوگان توضیح داد: شست‌وشوی اتوبوس‌ها ۳۰ دقیقه زمان می‌برد و نرم‌افزار مدیریت تعمیرات به ما امکان می‌دهد بدانیم هر اتوبوس چند بار خراب شده، کدام برند بیشترین خرابی را دارد و کدام راننده بیشترین تصادف را ثبت کرده است. همچنین کلاس‌های آموزشی و توجیهی برای رانندگان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

نیک با اشاره به فعالیت پایانه پردیسان گفت: این پایانه نقش مویرگی در انتقال مسافران به داخل شهر دارد و احیای کامل آن در دستور کار است.

او افزود: یکی از مشکلات اصلی، میزان سفر در برخی خطوط است که با راه‌اندازی اتوبوس تندرو در پردیسان، زمان سفر از ۳۵ تا ۴۰ دقیقه به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

مدیرعامل اتوبوسرانی قم از بازسازی هشت دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۲ و تبدیل پنج تا چهار دستگاه سی‌ان‌جی به دیزل در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: صفر تا صد این فرایند توسط سازمان اتوبوسرانی انجام می‌شود و سالانه ۳۶ دستگاه مورد بازدید اساسی قرار می‌گیرد.

او با اشاره به بهبود شرایط جذب راننده گفت: در گذشته ما برای جذب راننده درخواست می‌دادیم، اما امروز صف متقاضیان تشکیل شده است. به گفته او، کمیته انضباطی با استفاده از دوربین‌ها عملکرد رانندگان را رصد می‌کند.

نیک قم را دارای رتبه اول در میانگین عمر ناوگان فعال کشور دانست و افزود: ارائه خدمات رایگان به جانبازان از افتخارات سازمان است.

او در پایان با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه گفت: بودجه سازمان اتوبوسرانی نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ برابر شده است. از بودجه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی، ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به حقوق رانندگان و مابقی هزینه‌های جاری و توسعه‌ای است.