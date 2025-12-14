باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: با تلاش بی‌وقفه نیرو‌های راهداری استان و اجرای عملیات مستمر نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر، محور پونل خلخال که به دلیل بارش برف، کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی با محدودیت تردد مواجه شده بود، بازگشایی شد و هم اکنون تردد در این مسیر برقرار است.

او با اشاره به تداوم فعالیت راهداران در شرایط جوی نامساعد افزود: نیرو‌های راهداری گیلان به صورت شبانه‌روزی در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر استان حضور دارند و در حال پایش مستمر وضعیت راه‌ها به‌منظور تأمین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای هستند.

مدیرکل راهداری گیلان با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدار‌های ایمنی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سفر‌های غیرضروری، همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ، پیش از آغاز سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

مرادی تصریح کرد: با توجه به احتمال تغییر شرایط جوی در محور‌های کوهستانی، رانندگان همکاری لازم را با عوامل راهداری داشته باشند تا تردد ایمن و بدون حادثه در جاده‌های استان برقرار بماند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان