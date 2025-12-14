دادستان عمومی و انقلاب چابهار با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره قتل مرحوم محمد خالقی، تأکید کرد ادعاهایی مانند مثله شدن جسد یا برداشت اعضای بدن صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد پناهیان در چابهار با ابراز تأسف از وقوع قتل مرحوم محمد خالقی کودک چابهاری، اظهار داشت: برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی، از جمله ادعای برداشت اعضای بدن یا قطعه‌قطعه شدن جسد، کاملاً کذب بوده و هیچ‌گونه مبنای واقعی ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب چابهار با تأکید بر ضرورت صیانت از آرامش روانی جامعه افزود: انتشار اخبار نادرست و شایعات بی‌اساس، علاوه بر تشویش افکار عمومی، می‌تواند به روند رسیدگی قضایی آسیب وارد کند و از این‌رو انتظار می‌رود کاربران فضای مجازی در بازنشر اخبار نهایت دقت را داشته باشند.

پرونده در مسیر قانونی و دقیق رسیدگی

پناهیان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان، تمامی ابعاد پرونده‌ها را به‌صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی بررسی می‌کند و این پرونده نیز در همین چارچوب در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: هرگونه اظهار نظر یا قضاوت پیش از تکمیل تحقیقات و صدور حکم قطعی می‌تواند روند دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل از فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی درخواست می‌شود از انتشار مطالب غیرمستند خودداری کنند.

شفافیت اطلاع‌رسانی پس از تکمیل تحقیقات

دادستان عمومی و انقلاب چابهار خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه قضایی تلاش دارد اطلاعات مربوط به این پرونده را پس از تکمیل تحقیقات، به‌صورت شفاف، مستند و در چارچوب قانون در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا ضمن تنویر افکار عمومی، حقوق طرفین پرونده نیز محفوظ بماند.

