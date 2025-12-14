سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در قراردادم با پرسپولیس باید بندی بابت مو‌های سفیدم اضافه می‌کردم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: فکر می‌کنم قبل از اینکه پیشنهاد پرسپولیس را قبول می‌کردم باید یک بندی در قراردادم اضافه می‌کردم بابت موهای سفیدی که روی سرم اضافه می‌شود! همانطور که گفتم ما بازی راحت در لیگ نداریم. امروز هم دیدید که همینطور بود و بازی سختی بود، خصوصاً در نیمه دوم. خیلی واضح است که تیم ما باید در برخی موارد خیلی بهتر شود و امیدوارم با بهتر شدن، خیلی راحت این بازی‌ها را انجام دهیم.

او افزود: باید حتماً نکات مثبت را هم ببینیم و تقویت کنیم. مخصوصاً روی گلی که زدیم کار شده بود. از بازیکنان و کادر فنی هم تشکر می‌کنم که حواس‌شان هست، بازی‌ها را می‌بینند و آنالیز می‌کنند و تمرینات لازم را انجام می‌دهیم. ما در خط دفاع و وسط خوب بودیم، اما  در خط حمله باید تمام‌کنندگی را بهتر کنیم تا بازی قشنگ‌تر شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه به نظر می‌آمد تیمش بعد از زدن گل عقب‌نشینی کرد، گفت: قبول ندارم که ما به فاز دفاعی رفته باشیم. اتفاقاً در نیمه اول بازی دست ما بود و شانس‌های زیادی ایجاد کردیم. درست است نیمه دوم عادی بود و تیم حریف عقب بود و می‌خواست رو به جلو بیاید. ما خیلی سعی کردیم از فضاها استفاده کنیم. تیم آلومینیوم هم در نیمه دوم تهاجمی بود و ما هم مجبور بودیم دفاع کنیم و شاید به همین خاطر شما این سؤال را پرسیدید.

اوسمار  خاطر نشان کرد: فوتبال خوب زمین خوب می‌خواهد. وسط بازی، وقتی می‌خواست توپ به خدابنده‌لو برسد چند بار پله می‌شد، به همین خاطر تعداد ضربه به توپ‌ها زیاد شد. من عادت ندارم از بازیکن یا داوری شکایت کنم، اما یک بازی خوب زمین خوب می‌خواهد. در کل چیزی که می‌خواستم بازیکنانم انجام دادند.

اوسمار در واکنش به این سوال که سرمربی حریف در صحبت‌های خود گفت که زشت است پرسپولیس مقابل یک تیم شهرستانی وقت تلف کند، گفت: من ندیدم تیمم وقت تلف کند، اما نظر ایشان محترم است.

او درباره بازیکنان تیمش مانند میلاد محمدی و میزان آمادگی آنها نسبت به چند هفته قبل، گفت: بستگی به اعتمادبه‌نفس بازیکنان دارد تا آن را به ما نشان دهند و کادر فنی بتواند از آنها استفاده کند. میلاد محمدی بازیکن تیم ملی است و همیشه همراه تیم بوده و کمک کرده است. مثل سایر بازیکنان، در تمرین خودشان را نشان می‌دهند و ما هم بیشتر به آنها اعتماد می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این پرسش که تیم کنونی چقدر با تیم آرمانی او فاصله دارد، بیان کرد: در فوتبال شاید تیم امتیاز بگیرد و برای قهرمانی بجنگند، اما هواداران، فوتبال مورد پسندشان را نبینند و اعتراض کنند. ما در نیم‌فصل هم فرصت داریم و سعی می‌کنیم در برخی نقاط بهتر شویم و فوتبال بهتری ارائه کنیم و همه راضی باشند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا
خبرهای مرتبط
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
محمد صلاح در راه جده
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
آخرین اخبار
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
میلان ۲-۲ ساسولو/ شاگردان آلگری صدر جدول را به رقبا تعارف کردند + فیلم
تراکتور ۲ - ۱ پیکان/ پرشور‌ها پس از ۲ تساوی بدون گل رنگ برد را دیدند + فیلم
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان شد
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
ثریا آقایی و بازتعریف دیپلماسی ورزشی ایران
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
یاغی جدید استقلالی ماند
تیم اسکواش ایران بین ۱۱ تیم دهم جهان شد
هشدار عضو IOC به طالبان: پذیرش جهانی در گرو احترام به حقوق زنان ورزشکار است
درخشش اسماعیل‌نژاد مانع باخت تیمش در ترکیه نشد
دبیر: یک مدیر باید محکم بایستد و برای خدا کار کند
حامد حدادی استقلالی شد
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم