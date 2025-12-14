باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه چهار دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار، منچسترسیتی با سه گل میزبانش کریستال پالاس را در سلهورست پارک لندن شکست داد.

تیم پپ بعد از پیروزی بزرگ مقابل رئال در برنابئو حالا در لیگ برتر هم شرایط ایده‌آلی پیدا کرده و به نظر می‌رسد کم کم به همان سیتی ترسناک سال‌های گذشته تبدیل شده است. ارلینگ هالند (۴۱ و ۸۹) و فیل فودن (۶۹) گلزنان این دیدار بودند. سیتی با این برد اختلاف دو امتیازی‌اش با آرسنال صدرنشین را حفظ کرد.

در دیگر مسابقه مهم، تاتنهام با سه گل مقابل میزبانش ناتینگهام فارست شکست خورد. درخشش ابراهیم سانگاره و کالوم هادسون اودوی که روی هر ۳ گل تیم تأثیر مستقیم داشتند، به شاگردان شان دایچ کمک کرد تا اختلاف خود با منطقهٔ خطر را به ۵ امتیاز افزایش بدهند.

کالوم هادسوی اودوی ۲ گل زد و یک پاس گل فرستاد و ابراهیم سانگاره هم یک گل زد و ۲ پاس گل فرستاد، تا هر ۳ امتیاز به حساب تیم میزبان واریز شود. با این نتیجه تاتنهام با ۲۲ امتیاز یازدهم است و ناتینگهام نیز با ۱۸ امتیاز به رتبه شانزدهم صعود کرد.

در سایر دیدارها، استون ویلا ۳-۲ میزبانش وستهم را شکست داد و در رتبه سوم باقی ماند و نیوکاسل هم با یک گل از ساندرلند باخت.