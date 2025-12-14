

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار حسن امینی در مراسم انس و الفت سالانه کانون پیشکسوتان سپاه ناحیه مرکزی رشت با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: پیشکسوتان جهاد و شهادت هنوز در میدان اقتدار و عزت ایران اسلامی حاضر هستند و با انتقال تجربیات مقتدرانه خود، مسیر تداوم یافته دفاع مقدس را به نسل جوان می‌آموزند.



فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه پیشکسوتان سپاه با تجربه و رشادت‌های خود، چراغ راه نسل جوان انقلاب در مسیر حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های امامین انقلاب هستند، گفت: پیشکسوتان سپاه با اراده و اخلاص دوران اوایل انقلاب پای در میدان در مسیر رسیدن به قله‌های افتخار و ظهور خورشید عظمی ولایت قدم بر می دارند.

وی با تاکید بر نقش موثر پیشکسوتان درارتقا و تقویت آمادگی و توانمندی‌های بسیجیان و پایورانِ اقتدار ایران اسلامی افزود: انتقال تجربیات، تقویت روحیه جهادی و بهره‌گیری از دانش عملیاتی، تربیتی و معرفتی در مسیر تداوم یافته سپاه و بسیج تحت فرمان ولی امر مسلمین،میراث ماندگار پیشکسوتان بسیج و سپاه برای نسل جوانی است که با درس آموزی از اخلاص و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس محکم و مستحکم ایستاده و دشمن را در توطئه‌های مختلف همواره دچار خطای محاسباتی می‌کنند.



سرهنگ پاسدار امینی با بیان اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی یادگار ماندگار امام راحل (ره)، زمینه‌ساز حرکت‌های بزرگ در برابر نظام سلطه جهانی بوده و همواره دشمن را به ستوه آورده است، گفت: حضور مقتدرانه و مومنانه پیشکسوتان در کنار نسل جوان در عرصه های مختلف، نماد پیوند عمیق نسل‌های مختلف انقلاب در نیروهای مسلح است.

وی با بیان اینکه اظهار به انقلابیگری در عصر جهاد تبیین نماد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه‌های دشمن در امپراتوری رسانه‌ای دنیاست، گفت: مردم بصیر و هوشمند ایران اسلامی با مقاومت مثال زدنی، تلاش‌های مستمر دشمن برای ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همواره ناکام گذاشته و این مهم نتیجه استمرار مسیر مکتب مقاومت، پیوند عمیق و ژرف نسل پیشکسوت سپاه و نسل جوان امروز است .

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان و تغییر تاکتیک دشمن از جنگ سخت به جنگ نرم گفت: بنا به فرمان ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) «مانند جبهه نظامی، در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم و طرح و هدف دشمن تعریف و بر نقاطی متمرکز کنیم.»

سرهنگ پاسدار امینی با تاکید بر ضرورت شناخت اهداف و «آرایش دشمن» که با درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای به نبرد با جمهوری اسلامی ایران روی آورده است، بیان کرد:همراهی پیشکسوتان با جان برکفان جوان انقلاب اسلامی به منظور انتقال تجربه و تقویت مهارت در مسیر مکتب مقاومت با حضور مومنانه پیشکسوتان در میدان‌های مختلف موثر و الهام بخش است.

وی با اشاره به ضرورت انتقال و روایت تجربیات و حماسه آفرین های پیشکسوتان و وابستگان سپاه افزود: انتقال و روایت تجربیات و حماسه آفرین های پیشکسوتان و وابستگان سپاه منجر می‌شود تا آیندگان از رشادت ها و ایثارگری های این سرمایه‌های معنوی سپاه و نیروهای مسلح آشنا شده و ادامه دهنده مسیر آنان باشند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به دغدغه هیئت رئیسه سپاه برای رفع مشکلات پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند سپاه گفت: تکریم و رفع مشکلات پیشکسوتان و وابستگان سپاه در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ پاسدار امینی افزود: معتمدان و پیشکسوتان به واسطه تجربه و دانش خود، بستر ساز آگاهی، روشن گری و تبیین در جامعه امروز مبتنی بر فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جهاد تبیین به عنوان فریضه‌ای فوری و قطعی» هستند.

