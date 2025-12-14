باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیوی بیفوما، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس درباره نخستین گلش برای سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: خیلی خوشحالم؛ منتظر اولین گل بودم و حالا از همه مهم‌تر، گل سه امتیازی است. چون ما یک هدف داریم و آن قهرمانی است. بنابراین امروز از گلزنی برای تیم خوشحالم و آرزو می‌کنم که گل‌های زیادی بزنم.

او درباره کیفیت بازی‌ها گفت: خیلی خیلی بد است و ناراحت هستم. ما می‌خواهیم فوتبال خیلی خوبی بازی کنیم و بعضی مواقع نمی‌توانیم. ما تلاش می‌کنیم تا بهترین باشیم و امروز از پیروزی خوشحالیم. باید کیفیت بهتری داشته باشیم.

مهاجم پرسپولیس درباره اینکه تیمش می‌تواند به قهرمانی نیم فصل برسد، گفت: قهرمانی خیلی دور است و ما تلاش می‌کنیم تا برنده جام باشیم. باید بازی به بازی پیش برویم. امشب برنده شدیم و باید ریکاوری خوبی داشته باشیم.

او درباره بازی با تراکتور گفت: در جام حذفی بازی های مهمی داریم. باید ببینیم در روز بازی چه اتفاقی می‌افتد و نیاز به ریکاوری خوبی داریم.