پارتنوپی با یک شکست غیرمنتظره، فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته پانزدهم رقابت‌های سری آ،   ناپولی در استادیوم بلونرژی میهمان اودینزه بود و در نهایت با نتیجه ۰ - ۱ شکست خورد.

درحالی که ناپولی می‌توانست با پیروزی در این مسابقه صدرنشین سری آ شود، به شکلی غیرمنتظره شکست خورد و دومین باخت متوالی خود در تمامی رقابت‌ها را تجربه کرد. تک گل تیم میزبان را هم یورگن اکلنکامپ در دقیقه ۷۳ به ثمر رساند.  شاگردان کونته هم‌اکنون با ۳۱ امتیاز در رتبه دوم جدول جای دارند.

در  مسابقه همزمان، تیم نگون بخت فیورنتینا در فلورانس مقابل مهمانش هلاس ورونا شکستی دیگر را تجربه کرد. گیفت اوربان مهاجم نیجریه‌ای هر دو گل ورونا را زد و با گل دقیقه ۹۳ خودش باعث شد تا ویولا سومین شکست متوالی اش را در سری آ تجربه کند و با شش امتیاز در قعر جدول جا خوش کند.

