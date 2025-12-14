باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک درباره شرایط بد زمین ورزشگاه شهرقدس اظهار کرد: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، باید روی زمینی بازی کنیم که اصلا شرایط خوبی ندارد. اگر در مورد زمین صحبت کنم ممکن است نسبت به من حرف‌هایی زده شود. بازیکنان و هر ۲ تیم حق دارند و خدا را شکر که کسی مصدوم نشد.

او درباره کشمکش بین مدیر تیم آلومینیوم و سروش رفیعی گفت: از سروش می‌خواهم که دیگر سمت نیمکت هیچ تیمی نرود. او عادت دارد خسته نباشید می‌گوید حالا اگر صحبتی شده و یا لفظی در زمین بوده من نمی‌دانم، برای دعوا نرفته است. ما بزرگ تریم باید به بازیکن خسته نباشید بگویم ۱۰۰ دقیقه بازی کرده و خسته است. به نظرم باید با سروش برخورد بهتری می‌شد. او عادتش است.

پیروانی درباره اینکه نباید عادت‌های خوب را در فوتبال ترک کرد گفت: اگر برود سمت نیمکت این اتفاق بیفتد نرفتنش بهتر است و او عادت دارد برای خسته نباشید به سمت نیمکت حریفان می‌رود نه برای کری خواندن یا گاردی داشته باشد. فکر می‌کنم من مدیر که سن و سالمان بیشتر است باید احترام نگه داریم.

پیروانی درباره صحبت‌های خدادادعزیزی گفت: او همبازی ما بوده و چند روز دیگر او را می‌بینیم. خواهش می‌کنم تسلط داشته باشد و اگر آن برنامه پخش نمی‌شد بهتر بود. عزیزی از عزیزان ما است.

مدیر پرسپولیس درباره بیانیه باشگاه تراکتور گفت: بیانیه اگر منتشر شود باید آرامش بدهد و اگر قرار است گارد بگیریم علیه یکدیگر خوب نیست. باید احترام بیشتری گذاشته شود و بیانیه‌ای که دادند ان شالله منظورشان به ما نبوده است.