مدیر تیم پرسپولیس می‌گوید که سروش رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم اراک نرفت بلکه می‌خواست خسته نباشید بگوید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس  بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک درباره شرایط بد زمین ورزشگاه شهرقدس اظهار کرد: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، باید روی زمینی بازی کنیم که اصلا شرایط خوبی ندارد. اگر در مورد زمین صحبت کنم ممکن است نسبت به من حرف‌هایی زده شود. بازیکنان و هر  ۲ تیم حق دارند و خدا را شکر که کسی مصدوم نشد.

او درباره  کشمکش بین مدیر تیم آلومینیوم و سروش رفیعی گفت: از سروش می‌خواهم که دیگر سمت نیمکت هیچ تیمی نرود. او عادت دارد خسته نباشید می‌گوید حالا اگر صحبتی شده و یا لفظی در زمین بوده من نمی‌دانم، برای دعوا نرفته است. ما بزرگ تریم باید به بازیکن خسته نباشید بگویم ۱۰۰ دقیقه بازی کرده و خسته است. به نظرم باید با سروش برخورد بهتری می‌شد. او عادتش است.

پیروانی درباره  اینکه نباید عادت‌های خوب را در فوتبال ترک کرد گفت: اگر برود سمت نیمکت این اتفاق بیفتد نرفتنش بهتر است و او عادت دارد برای خسته نباشید به سمت نیمکت حریفان می‌رود نه برای کری خواندن یا گاردی داشته باشد. فکر می‌کنم من مدیر که سن و سالمان بیشتر است باید احترام نگه داریم.

پیروانی درباره صحبت‌های خدادادعزیزی گفت: او همبازی ما بوده و چند روز دیگر او را می‌بینیم. خواهش می‌کنم تسلط داشته باشد و اگر آن برنامه پخش نمی‌شد بهتر بود. عزیزی از عزیزان ما است.

مدیر  پرسپولیس درباره  بیانیه باشگاه تراکتور گفت: بیانیه اگر منتشر شود باید آرامش بدهد و اگر قرار است گارد بگیریم علیه یکدیگر خوب نیست. باید احترام بیشتری گذاشته شود و بیانیه‌ای که دادند ان شالله منظورشان به ما نبوده است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، افشین پیروانی
خبرهای مرتبط
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
اوسمار:
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
محمد صلاح در راه جده
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
حامد حدادی استقلالی شد
آخرین اخبار
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
میلان ۲-۲ ساسولو/ شاگردان آلگری صدر جدول را به رقبا تعارف کردند + فیلم
تراکتور ۲ - ۱ پیکان/ پرشور‌ها پس از ۲ تساوی بدون گل رنگ برد را دیدند + فیلم
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان شد
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
ثریا آقایی و بازتعریف دیپلماسی ورزشی ایران
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
یاغی جدید استقلالی ماند
تیم اسکواش ایران بین ۱۱ تیم دهم جهان شد
هشدار عضو IOC به طالبان: پذیرش جهانی در گرو احترام به حقوق زنان ورزشکار است
درخشش اسماعیل‌نژاد مانع باخت تیمش در ترکیه نشد
دبیر: یک مدیر باید محکم بایستد و برای خدا کار کند
حامد حدادی استقلالی شد
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد