یاسر فریادرس، تهیه کننده مستند «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی مرتضی پایه شناس، محصول مرکز مستند سوره که در بخش جایزه ویژه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت حضور دارد با اشاره به این اثر عنوان کرد: این مستند برخلاف ظاهر نظامی که دارد، راه برون رفت از مشکلات را نشان می‌دهد و یک اثر استراتژیک محسوب می‌شود.

یاسر فریادرس، تهیه کننده مستند «آبراه کوچکی در میان هور» با اشاره به ماهیت این مستند گفت: مستند «آبراه کوچکی در میان هور»، روایتی از آدم‌های معمولی است که در یک برهه‌ تاریخی، وقتی می‌بینند در شرایط سختی گیر افتاده‌اند، به دنبال راهی برای برون‌رفت از بن‌بست هستند و در جایگاه خودشان، بهترین عملکرد ممکن را ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به دغدغه تولید کنندگان این مستند تأکید کرد: دغدغه اصلی تیم تولید، صرفاً روایت یک عملیات شناسایی در دوران دفاع مقدس نبود، بلکه هدف آن بود که با استفاده‌ از آن آرشیوها و بستر تاریخی، حرف روز و موضوع امروز جامعه را نیز بیان کنیم و نشان دهیم که تلاش برای گشودن بن‌بست‌ها، مختص به دوران خاصی نیست.

تهیه‌کننده این اثر در خصوص روند تولید آن بیان کرد: ساخت این مستند نزدیک به دو سال به طول انجامیده است؛ جمع‌آوری آرشیو، مهم‌ترین و زمان‌برترین بخش پروژه بود؛ البته چالش اصلی ما این بود که بتوانیم اعتماد افراد و مراکز ذی‌ربط را برای دریافت آرشیو جلب کنیم و همچنین، افراد درگیر در آن وقایع را برای صحبت کردن و روایت آن روزها قانع سازیم.

فریادرَس با اشاره به دقت وسواس‌گونه در پژوهش عنوان کرد: خوشبختانه، پژوهش قوی کار، خودش موتور محرک پروژه شد؛ ما حتی تا بعد از اصلاح رنگ کار هم باز تحقیق و جمع‌آوری آرشیو را ادامه دادیم، به شکلی که برخی آرشیوهای ارزشمند، پس از نمایش فیلم برای افراد قرارگاه نصرت و جلب رضایت و اعتمادشان، به دست ما رسید. این تعهد به کیفیت باعث شد نسخه‌ای که نهایتاً در جشنواره به نمایش درآمد، نسخه سی و چندم اثر باشد.

وی حمایت نهادهای مختلف از آثار مرتبط با آنان را کلیدی دانست و با اشاره به نقش مرکز مستند سوره در تولید این اثر گفت: مرکز مستند سوره با اعتمادی که به فرم خلاقانه و تازه مستند نشان داد و همچنین با صبر و حمایت مستمری که داشت، باعث شد نتیجه‌ کار به مراتب بهتر شود و یک همکاری مطلوب شکل بگیرد؛ پشتیبانی این مرکز، به ویژه در مرحله حساس تهیه آرشیوها، بسیار مؤثر و کارگشا بود و در واقع حمایت آن‌ها روند دشوار تأمین آرشیو و عبور از بروکراسی سایر ادارات را تسهیل کرد.

تهیه‌کننده «آبراه کوچکی در میان هور» به ضرورت ساخت آثاری از این دست پرداخت و رویکرد خود را کاملاً راهبردی توصیف کرد و تشریح کرد: ما این روزها زیاد می‌شنویم که هنوز هم به نوعی در شرایط جنگ اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی قرار داریم. بر همین اساس، بسیاری از الگوهای زیسته، تصمیم‌گیری‌ها و روحیه جهادی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، می‌تواند در گره‌گشایی از این شرایط سخت برای جامعه امروز ما فوق‌العاده مفید و راهگشا باشد.

وی در پایان تأکید کرد: این مستند صرفاً یک بازخوانی تاریخی از یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه تلاشی است برای استخراج الگوی عمل از تاریخ و پیوند دادن آن با دغدغه‌های زمان حال؛ به همین خاطر پس از اکران اول، بسیاری از دوستان به ما گفتند که این اثر یک کار استراتژیک است و نیاز امروز جامعه ماست.

همچنین «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی مرتضی پایه شناس و تهیه کنندگی یاسر فریادرس، یکی از ۷ محصول مرکز مستند سوره در نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت است.