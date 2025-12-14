باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه بررسی روند استقرار سیستم فروش یکپارچه فرودگاهی در فرودگاه مهرآباد با حضور معاون برنامه‌ریزی نظارت امور اقتصادی، مدیرکل حقوقی، مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه‌گذاری، مدیرکل این فرودگاه و بهره‌برداران فرودگاهی برگزار شد.

رامین آذری در این نشست با اشاره به اینکه طرح پیاده‌سازی سیستم یکپارچه فروش درگذشته در برخی از ترمینال‌ها با تعویض کارت‌خوان‌ها آغاز شده بود، گفت: اکنون تصمیم به اجرای مجدد و کامل این سیستم گرفته شده است و از روز شنبه ۲۲ آذرماه، این سیستم در غرفه‌ها مستقر می‌شود و این فرآیند به مدت ۱۰ روز به پایان می‌رسد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد هدف از اجرای این طرح را ایجاد صندوق فروش به صورت واقعی و یکپارچه در فرودگاه عنوان کرد و گفت: این طرح می‌تواند به بهبود خدمات و مدیریت کسب وکار کمک شایانی کند. این سیستم به کنترل دقیق‌تر کسب وکارها، نظارت بر درآمدها و مدیریت نقدینه کسب‌وکارها کمک خواهد کرد.

آذری ‌گفت‌: این سیستم امکان رصد لحظه‌ای فروش و درآمدهای فعالیت‌های تجاری را فراهم می‌آورد که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و بهینه‌سازی عملکرد تجاری کمک کند و با ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی، اعتماد بیشتری بین بهره‌برداران و مدیریت فرودگاه برقرار خواهد شد.

تأکید معاون برنامه‌ریزی نظارت امور اقتصادی بر اجرای نظام فروش یکپارچه فرودگاهی با رعایت ملاحظات بهره‌برداران

احمدرضا بیاتی، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در این نشست با اشاره به اهمیت این طرح در ارتقای شفافیت مالی و تسهیل فرایندهای نظارتی، بر اجرای دقیق و مرحله‌ای آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکپارچه‌سازی نظام فروش در مهرآباد اقدامی ضروری برای ساماندهی درآمدها و بهبود مدیریت کسب‌وکارهای فرودگاهی است، گفت: در اجرای این طرح باید شرایط بهره‌برداران و نیازهای عملیاتی آن‌ها مدنظر قرار گیرد تا ضمن پیشبرد اهداف کلان شرکت فرودگاه‌ها، فعالیت فعالان اقتصادی نیز دچار چالش نشود.

بیاتی تأکید کرد: رویکرد ما اجرای کامل این سیستم است، اما تلاش می‌کنیم خواسته‌ها، محدودیت‌ها و نیازهای واقعی بهره‌برداران تا حد امکان تأمین شود؛ به‌گونه‌ای که همگام با تحول در نظام درآمدی، پایداری و راندمان اقتصادی مجموعه‌های بهره‌بردار نیز تقویت شود.

تأکید مدیرکل حقوقی شرکت بر لزوم پایبندی به مفاد قراردادها در اجرای طرح فروش یکپارچه

مسعود مکانی مدیرکل حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در این نشست بر اهمیت رعایت کامل تعهدات قراردادی در فرآیند اجرای این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به الزامات حقوقی اظهار داشت: اجرای نظام فروش یکپارچه مطابق با مفاد قراردادهای منعقده با بهره‌برداران پیش می‌رود و هرگونه اقدام اجرایی، در چارچوب تعهدات طرفین و حقوق قانونی شرکت انجام می شود.

مکانی افزود: در کنار ضرورت پیشبرد این طرح، توجه به حقوق بهره‌برداران و تضمین اجرای صحیح و شفاف مفاد قراردادها از اصولی است که در تمامی مراحل باید رعایت شود.

وی همچنین هم‌افزایی میان واحدهای حقوقی و بازرگانی را در تسهیل روند اجرا و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی تأکید کرد.

پیاده‌سازی یکپارچه فروش فرودگاهی در مهرآباد، گام جدیدی در ارتقاء خدمات

مجتبی شمس‌نژاد، مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه‌گذاری، در این نشست اعلام کرد: این طرح برای اولین بار به‌طور گسترده در فرودگاه مهرآباد آغاز خواهد شد و در ۱۸ فرودگاه کشور به اجرا درخواهد آمد.

شمس‌نژاد اهداف اصلی این طرح را شامل نظارت بر کنترل درآمدها، کسب و کارهای فرودگاهی و بهبود نقدینگی این کسب و کارها عنوان کرد. وی همچنین به بهره‌برداران نوید داد که استقرار این سامانه به نفع آن‌ها خواهد بود، به‌ویژه در شرایط خاصی مانند بحران‌های ناشی از کرونا یا جنگ ۱۲ روزه، که عملکرد آن‌ها با مراجعه به این سامانه قابل دفاع خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کسب وکار در فرودگاه مهرآباد، بعنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه با درآمدهای غیرهوانوردی تقریبا برابر با هوانوردی، از نظر مالی برای شرکت فرودگاه‌ها حائز اهمیت است.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی