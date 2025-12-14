رئیس جمهور در پیامی درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، تصریح کرد: این عالم مجاهد و مبارز، از چهره‌های اثرگذار نهضت امام خمینی (ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی، و در سال‌های پس از انقلاب با ایفای مسئولیت‌های خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تاثر خاطر شد.

این عالم مجاهد و مبارز، از چهره‌های اثرگذار نهضت امام خمینی (ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی، و در سال‌های پس از انقلاب با ایفای مسئولیت‌های خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین آثار و ثمرات تلاش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت به حوزه‌های علمیه، مردم مومن استان سمنان، دوستدارانش و به‌ویژه بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

