پزشکیان گفت: درآمد ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، به طور تمام و کمال و ۱۰۰ درصدی در راستای بهبود وضع معیشت مردم هزینه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، به ریاست رئیس‌جمهور  برگزار شد و اعضا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تصویب کردند.

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی توسط اعضا، گزارش کامل بودجه ۱۴۰۵، جزئیات، ویژگی‌ها و میزان درآمد‌ها و هزینه‌های سال آینده کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و در ادامه کلیات بودجه سال آینده به تصویب هیئت دولت رسید.

علاوه بر این در ادامه، آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۹) رفع موانع تولید به تصویب رسید.

همچنین در ادامه تعدادی از مصوبات دولت که مورد ایراد هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، بررسی و اصلاحات لازم در مورد آنها اعمال شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بخش دیگر جلسه امروز، گزارش کاملی در مورد اجرا شدن طرح ساماندهی کارت‌های سوخت و هماهنگی مناسب و مدیریت خوبی که در این حوزه انجام شده است، ارائه کرد.

در همین رابطه، پزشکیان ضمن تشکر از تمام دست‌اندرکاران اجرای این طرح، اظهار داشت: درآمد ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، به طور تمام و کمال و ۱۰۰ درصدی در راستای بهبود وضع معیشت مردم هزینه خواهد شد و طبیعتاً نباید ریالی از این طرح برای بخش‌های دیگر دولت خرج شود یا اختصاص یابد.

