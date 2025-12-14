باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در دیدار با رئیس و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به مناسبت هفته پژوهش گفت: امروز هر آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد به پای دین نوشته می‌شود پس اگر به‌دنبال تحقق ایران قوی هستیم، باید کارآمدی حکمرانی دینی را در عمل به اثبات برسانیم.

باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فرصت بزرگی برای مراکز پژوهشی دینی است تا بتوانند پیوند علم و دین را برای اداره جامعه فراهم کنند. اگر دین، انقلاب، امام راحل و یا آینده فرزندان خود را دوست داریم و به دنبال ایران قوی هستیم، باید کارآمدی دین در اداره جامعه را ثابت کنیم.

وی افزود: این یک فرصت بزرگ را علما، فقها، شهدا و دانشمندان بزرگ ما و آنهایی که ۱۴۰۰ سال مجاهدت کردند، فراهم آوردند تا ما دین را در قالب یک سازماندهی سیاسی در سطح بین‌المللی تحت عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقر کنیم.

اداره جامعه به احکام فقهی نیازمند است

قالیباف با بیان این که اداره حکومت دارای ابعاد مختلفی است و به احکام فقهی نیز نیاز دارد، تاکید کرد: برای اداره متعالی جامعه حتما باید از یک منظومه کامل دینی استفاده کنیم.

تمام اشکالات جامعه ناشی از بی‌اعتمادی است

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به عنوان یک مدیر به همه ابزار‌ها نگاه می‌کنیم، مسئله‌ای که در حال حاضر دنیا را متحول می‌کند، فناوری‌ها است. داده‌ها جای قوانین را می‌گیرند و این مسئله سبک زندگی را تغییر می‌دهد.

وی با بیان این که آینده ما در استفاده از داده‌ها است که همه چیز را تغییر می‌دهد افزود: باید پرسید رابطه این تحولات با دین چگونه خواهد بود؟

قالیباف با یادآوری اینکه بحث هوش مصنوعی مطرح است و آینده را داده‌ها رقم می‌زنند، گفت: رفتار انسان‌ها با ابزاری که درست می‌کنند و دسترسی‌ها، متحول شده زمان کوتاه خواهد شد پس ضروری است به طور جدی به این مباحث در همه ابعاد بپردازیم.

اداره کشور با علم و همراه با دین ممکن خواهد بود

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما باید جزو ده کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی باشیم و باید این حوزه تقویت شود.

وی با بیان این که موضوعات اساسی متعددی پیشِ‌روی ما قرار دارد، اضافه کرد: اگر به کشور‌های مختلف نگاه کنیم، می‌بینیم که در حوزه نرم‌افزار و فناوری، با سرعت غیرقابل تصوری پیش می‌روند و ما نیز باید به این عرصه مهم توجه کنیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه اداره کشور با علم و همراه با دین ممکن خواهد بود، افزود: در اداره جامعه باید همه مؤلفه‌ها، از هوش مصنوعی گرفته تا پیچیدگی موضوعات مختلف، در نظر گرفته شود و قطعاً حکمرانی دینی نیز باید همراه آن باشد تا کارآمدی لازم تحقق یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در بخش‌هایی از قانون‌نویسی قطعاًنظارت انسانی لازم است، یادآور شد: هوش مصنوعی خوب می‌آموزد، اما آینده‌نگری و تفکر ندارد و ابزاری است که انسان باید فکر و اندیشه را به آن بدهد.

یکی از دلایل فساد وجود قوانین ناکارآمد است

وی تاکید کرد: مجلس قادر است از میان ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانون، تعداد زیادی را کاهش دهد تا مردم در آسایش باشند و بتوانند به‌راحتی زندگی کنند؛ یکی از دلایل فساد در کشور وجود قوانین ناکارآمد است؛ بسیاری از قوانین ضعف دارند و باید قوانین را ساماندهی کنیم.

قالیباف تاکید کرد: مردم باید در نظام حکمرانی از حقوق خود آگاه باشند و آن را از مسئولان مطالبه کنند. قطعا اگر مردم با حقوق خود آشنا شوند، نسبت به وظایف خود نیز آگاه خواهند شد؛ اگر فردی وظیفه خود را انجام ندهد، نمی‌تواند حقوق خود را مطالبه و دریافت کند و بر اساس حقی که دارد باید وظیفه خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در حکمرانی اجتماعی سرمایه‌ای برتر از اعتماد وجود ندارد، گفت: تمام اشکالات جامعه ناشی از بی‌اعتمادی است. اعتماد باید به مشارکت معنادار منجر شود و مشارکت معنادار نیز باید چهار منبع قدرت، ثروت، معرفت و منزلت را که ابزار اداره حکومت هستند، نمایان کند. کارکرد این چهار مؤلفه، اداره مطلوب جامعه را برای ما فراهم می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با همراهی مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی باید ساختار اصولی قانون‌نویسی فراهم شود، ادامه داد: جز مجلس، جای دیگری حق قانون‌نویسی ندارد و این موضوع مورد توجه نمایندگان است. مجلس در رأس امور است و باید امور را تنظیم‌گری کند.

باید تعداد قوانین را به ۳۵۰۰ قانون کاهش داد

وی با بیان اینکه مجلس باید بیش از ۱۲ هزار قانون موجود را به ۳۵۰۰ قانون کاهش دهد، بیان کرد: طبق نظر شورای نگهبان هر جا با مصوبات شرع مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود. نمی‌توان به بهانه کمبود زمان، تنقیح قوانین را انجام نداد؛ همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا این مهم محقق شود.

قالیباف اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران و مرکز تحقیقات اسلامی در قم باید روند تولید قانون صحیح را پیش ببریم و قوانین گذشته را اصلاح کنیم.

