باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم

در پی وقوع حادثه تیراندازی در مراسمی متعلق به یهودیان در منطقه ساحلی بوندی سیدنی، دست‌کم ۱۲ نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع یک حادثه تیراندازی در منطقه ساحلی بوندی شهر سیدنی استرالیا، دست‌کم ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

این حادثه همزمان با برگزاری مراسمی مربوط به یهودیان رخ داد و فضای منطقه را به شدت متشنج کرد. به گفته مقامات استرالیایی، ۲۹ نفر از مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شده‌اند. 

در این میان، فردی به نام احمد الاحمد با اقدامی شجاعانه موفق شد یکی از عوامل تیراندازی را خلع سلاح کند؛ اقدامی که از افزایش تلفات جلوگیری کرد و مورد تقدیر نیروهای امدادی و شاهدان قرار گرفت.

مطالب مرتبط
تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم
young journalists club

نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!

تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم
young journalists club

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله خشونت‌آمیز در سیدنی را محکوم کرد

تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم
young journalists club

روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
میوه حمایت از تروریسم و اشغالگری برای آمریکا + فیلم
۷۹۶

میوه حمایت از تروریسم و اشغالگری برای آمریکا + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
فضای رعب و وحشت در دانشگاه براون آمریکا + فیلم
۷۰۳

فضای رعب و وحشت در دانشگاه براون آمریکا + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
فیلمی در رد ادعای اشغالگران درباره بدرفتاری مقاومت با اسرای رژیم در تونل‌ها
۶۲۲

فیلمی در رد ادعای اشغالگران درباره بدرفتاری مقاومت با اسرای رژیم در تونل‌ها

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
آمادگی زمستانی دستگاه‌ها برای سفری ایمن + فیلم
۵۷۵

آمادگی زمستانی دستگاه‌ها برای سفری ایمن + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
آتش‌بس روی کاغذ، جنگ در میدان؛ اسرائیل چگونه تعهدات مرحله اول را نقض کرد؟ + فیلم
۵۳۸

آتش‌بس روی کاغذ، جنگ در میدان؛ اسرائیل چگونه تعهدات مرحله اول را نقض کرد؟ + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.