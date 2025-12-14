تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع یک حادثه تیراندازی در منطقه ساحلی بوندی شهر سیدنی استرالیا، دست‌کم ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر مجروح شدند.

این حادثه همزمان با برگزاری مراسمی مربوط به یهودیان رخ داد و فضای منطقه را به شدت متشنج کرد. به گفته مقامات استرالیایی، ۲۹ نفر از مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در این میان، فردی به نام احمد الاحمد با اقدامی شجاعانه موفق شد یکی از عوامل تیراندازی را خلع سلاح کند؛ اقدامی که از افزایش تلفات جلوگیری کرد و مورد تقدیر نیروهای امدادی و شاهدان قرار گرفت.