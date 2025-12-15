باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین هفته از رقابت‌های بوندس‌لیگا با برگزاری چند دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم بایرن مونیخ صدر جدولی در آلیانز آرنا از شکست مقابل ماینتس قعرجدولی گریخت و به تساوی ۲-۲ رضایت داد.

مسابقه روی کاغذ یک جدال یک‌طرفه به نظر می‌رسید، اما در زمین داستانی پر از هیجان و تغییر نتیجه رقم زد. بایرن مونیخ با توجه مالکیت بیش‌تر و فشار مداوم، گل اول بازی را با ضربه لنارت کارل ستاره ۱۷ ساله این روزهایش به ثمر رساند، با این وجود ماینتس بازگشتی هیجان‌انگیز رقم زد و موفق شد با دو گل کسپر پوتولسکی (۲+۴۵) و لی جائه سونگ (۶۸) از بایرن پیش بیفتد. شاگردان ونسان کمپانی تا آستانه چشیدن طعم اولین شکست فصل در بوندسلیگا رفتند، اما در نهایت هری کین با پنالتی‌اش در دقیقه ۸۷ گل دوم را به ثمر رساند تا باواریایی‌ها از باخت فرار کنند.

شاگردان کمپانی همچنان با ۹ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم صدر نشین هستند و ماینتس هم با ۴ امتیاز کمتر نسبت به تیم هفدهم جدول، قعرنشین است.

در سایر دیدارها، مصاف فرایبورگ و دورتموند با تساوی یک - یک به پایان رسید و اشتوتگارت با چهار گل میزبانش وردربرمن را شکست داد.