نوذر رودنیل کارشناس داوری درباره قضاوت حسن اکرمی داور بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت حسن اکرمی در بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که زمین بازی ناهموار بود و سلامتی بازیکنان را به خطر انداخته بود. در دقیقه ۳ بازی، گل پرسپولیس سالم بود. در دقیقه ۷ بازی، پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد و ادامه بازی درست بود.

او درباره اینکه بعضی از کارشناسان داوری بیان کردند که بازیکن آلومینیوم روی بیفوما خطای پنالتی کرد، گفت: به هر حال وقتی بازیکنی حمله می‌کند نمی‌توانیم پایش را ببندیم و  برخورد در محوطه جریمه وجود دارد، اما اصل خطا مهم است.  

رودنیل بیان کرد: در دقیقه ۱۴ بازی، میلاد سرلک بر روی بازیکن آلومینیوم خطا کرد و باید خطایش اعلام می‌شد. در دقیقه ۲۸ بازی در محوطه جریمه آلومینیوم خطای هند صورت نگرفت و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۳۴ بازی، خطای کنعانی زادگان به درستی اعلام شد. در دقیقه ۳۹ بازی، کمک داور بازی به درستی آفساید اورونوف را گرفت. در دقیقه ۴۴ بازی، کمک داور با تاخیر آفساید علیپور را اعلام کرد. وقتی بازیکن در  خط آفساید هست دیگر تاخیر نباید صورت بگیرد و این اشتباهی هست که کمک داوران مدتی هست که با تاخیر آفساید را می‌گیرند.  

کارشناس داوری بیان کرد: در دقیقه ۵۱ بازی در محوطه جریمه آلومینیوم خطایی بر روی اورونوف انجام نشد و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۶۲ بازی، بازیکن  آلومینیوم قصد داشت که پنالتی بگیرد، اما داور  مسابقه نزدیک به صحنه بود و تمارض این بازیکن را به درستی گرفت و یک اخطار به او داد. در دقیقه ۶۹ بازی، پرچم کرنر افتاد و در چنین مواقعی باید بازی قطع شود و پرچم درست شود، چون پرچم  کرنر جزو البسه الزامی بازی هست. در دقیقه ۷۳ بازی، اخطار به بازیکن پرسپولیس درست بود. در  دقیقه ۹۰+۴ بازی هیچ خطایی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد و ادامه بازی درست بود.  

رودنیل درباره اینکه باشگاه آلومینیوم اراک مدعی  شد که با وجود VAR خطای بازیکن پرسپولیس بر روی بازیکن ما گرفته نشد و سرلک باید اخراج می‌شد، گفت: بازیکن پرسپولیس خطا کرد، اما خطایش مستحق کارت قرمز نبود. در مجموع قضاوت اکرمی در بازی پرسپولیس و آلومینیوم خوب بود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ خطای سرلک مستحق اخراج نبود
استقلال به دنبال طلسم‌شکنی برابر خیبر خرم آباد/ تلاش سپاهان برای بازگشت به صدر جدول
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
