۵ دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و استقلال و سپاهان به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۵ دیدار امروز (دوشنبه) در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم استقلال به مصاف تیم خیبر خرم آباد می‌رود و تیم سپاهان هم میهمان تیم فولاد است.

خیبر خرم آباد- استقلال/ دوشنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال استقلال بعد از ۴ برد متوالی در ۲ بازی گذشته خود برابر تیم‌های پرسپولیس و ملوان به تساوی دست یافت و از کورس قهرمانی عقب مانده است.

آبی پوشان پایتخت تاکنون در لیگ برتر فوتبال نتوانسته‌اند تیم خیبر خرم آباد را شکست بدهند به خاطر همین آنها می‌خواهند در  بازی امروز طلسم شکنی کنند و اولین پیروزی خود را مقابل حریف لرستانی جشن بگیرند و همچنان در کورس  مدعیان قهرمانی باقی بمانند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد در ۲ بازی گذشته خود برابر تیم‌های تراکتور و استقلال خوزستان پیروز شده  و با ۱۹ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سید مهدی رحمتی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم استقلال هستند تا در پیروزی‌ها هت تریک کنند و علاوه بر این، به جمع بالانشینان لیگ ملحق شوند.

سید مهدی رحمتی چهره ویژه این بازی هست و او مقابل تیم سابقش استقلال قرار می‌گیرد. او در قامت سرمربی ۹ بار برابر استقلال قرار گرفته  اما فقط یک بار برنده بوده، ۶ بار شکست خورده و ۲ بار هم مساوی کرده است. او به عنوان سرمربی شهر خودرو، آلومینیوم، نساجی و هوادار نتوانست از سد استقلال بگذرد اما فصل قبل در کسوت سرمربی شمس آذر برابر تیم سابق خود  برنده شد. رحمتی در ششمین تیم دوران سرمربیگری به دنبال ثبت دومین برد کارنامه خود برابر استقلال است.

تیم خیبر خرم آباد به همراه چادر ملو تنها تیم‌هایی هستند که هنوز در تاریخ لیگ برتر فوتبال برابر استقلال شکست نخورده‌اند.آنها به سپاهان باختند اما پرسپولیس و تراکتور را شکست دادند و حالا به دنبال هت تریک هستند.

تیم‌های استقلال  و خیبر خرم آباد تاکنون در ۲ بازی لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفته‌اند که یک برد سهم خیبر و یک بازی هم به تساوی رسیده است. آبی پوشان پایتخت بردی در تقابل با خیبر کسب نکردند.

فولاد خوزستان- سپاهان اصفهان/ دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰

تیم‌های فولاد و سپاهان در شرایط متفاوت امروز  به مصاف یکدیگر می‌روند.

 تیم فولاد وضعیت خوبی ندارد و این تیم اهوازی هفته گذشته با تساوی برابر تیم مس رفسنجان ۱۳ امتیازی شد و در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان گل محمدی به برد بازی خانگی برابر تیم سپاهان نیاز مبرم دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما آنها کار سختی پیش رو دارند.

در آن طرف، تیم سپاهان هفته گذشته با برد برابر تیم آلومینیوم اراک به صدر جدول رفت، اما تیم پرسپولیس با برد بازی روز گذشته خود توانست دوباره در صدر جدول قرار بگیرد.

به هر حال شاگردان محرم نویدکیا به دنبال پیروزی مقابل تیم فولاد هستند تا به صدر جدول برگردند و به روند رو به رشد خود ادامه بدهند.

سپاهانی‌ها تاکنون ۶ برد و ۴ کلین شیت پیاپی داشتند و در هر ۶ بازی آخر خود هم گل زدند و ۳۷۶ دقیقه هم هست که گل نخوردند، اما تیم فولاد برخلاف حریف اصفهانی خود سیر نزولی داشته و تنها یکی از ۹ بازی آخرش را پیروز شده و فقط ۳ گل زده است.

این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر خود به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۴ برد سهم سپاهان و یک بازی هم با تساوی به پایان رسید. تیم فولاد هم بردی برابر حریف اصفهانی خود کسب نکرده است.

ملوان- فجرشهید سپاسی/ دوشنبه ساعت ۱۶

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته توانست تیم استقلال را در تهران متوقف کند و با ۱۸ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان مازیار زارع با حمایت هواداران خود به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی خانگی هستند تا به جمع بالانشینان لیگ ملحق شوند.

در آن طرف، تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز هفته گذشته برابر تیم چادر ملو اردکان شکست خورد و با ۱۵ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان پیروز قربانی در ابتدای فصل جاری عملکرد خوبی داشتند، اما آنها در ۷ بازی اخیر خود در لیگ برتر و جام حذفی رنگ برد را ندیدند.

 به هر حال باید دید که فجر شهید سپاسی می‌تواند نوار ناکامی‌های خود را در بازی خارج از خانه مقابل ملوان قطع کند یا نه!

نکته جالب توجه این است که دیدار‌های اخیر تیم‌های ملوان و فجرشهید سپاسی همواره در لیگ یک بوده و این ۲ تیم چیزی حدود ۱۱ سال دوباره در لیگ برتر فوتبال برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

چادر ملو اردکان- استقلال خوزستان/ دوشنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال چادر ملو اردکان هفته گذشته توانست با برتری برابر تیم فجر شهید سپاسی ۲۱ امتیازی شود و در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان سعید اخباری عملکرد درخشانی در فصل جاری داشتند و آنها به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم استقلال خوزستان هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و از کورس با مدعیان قهرمانی عقب نمانند.

در آن طرف، تیم فوتبال استقلال خوزستان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم اهوازی هفته گذشته با باختی که مقابل تیم خیبر خرم آباد کسب کرد در ۸ بازی طعم برد را نچشیده است.

شاگردان امیر خلیفه الاصل به ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر تیم چادر ملو نیاز مبرم دارند تا بحران خارج شده و از انتهای جدول رده بندی فرار کنند، اما آنها کار سختی در یزد پیش رو دارند.

۲ تیم تاکنون در ۲ بازی لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که حاصل آن یک برد سهم چادر ملو اردکان بوده ویک بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. تیم استقلال خوزستان تاکنون موفق به کسب پیروزی برابر حریف یزدی خود نشده است.

گل گهر سیرجان- مس رفسنجان/ دوشنبه ساعت ۱۶:۱۵

دربی کرمان بین تیم‌های گل گهر سیرجان و مس رفسنجان امروز در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.

تیم گل گهر سیرجان با هدایت مهدی تارتار وضعیت خوبی در فصل جاری ندارد و این تیم هفته گذشته برابر تیم شمس آذر قزوین به تساوی یک بر یک دست یافت و  با ۱۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان مهدی تارتار می‌خواهند با بردن تیم مس رفسنجان در بازی دربی وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند.

در آن طرف، تیم فوتبال مس رفسنجان هفته گذشته در نخستین سرمربیگری مجتبی جباری برابر تیم فولاد به تساوی دست یافت و با ۸ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.

مجتبی جباری کار سختی پیش رو دارد تا تیم مس رفسنجان را از بحران خارج کرده  و این تیم را  در لیگ برتر حفظ کند.

به هر حال  باید دید جباری  می‌تواند اولین برد خود را با تیم مس رفسنجان به دست آورد یا نه!

۲ تیم در ۵ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که یک برد سهم مس رفسنجان و ۴ بازی هم با تساوی به پایان رسید و تیم گل گهر تاکنون نتوانسته برابر همشهری خود به پیروزی دست یابد.

 تقابل مهدی تارتار و مجتبی جباری مربیان پرسپولیسی و استقلالی لیگ برتر فوتبال جذاب و دیدنی خواهد بود.

 

