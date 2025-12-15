در شبی که برمر پس از چند ماه مصدومیت به ترکیب یوونتوس برگشت، شاگردان لوچانو اسپالتی با پیروزی در خانۀ بولونیا از این تیم در جدول سبقت گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته‌ای که ناپولی و میلان در کسب پیروزی ناکام ماندند، یوونتوس با غلبه بر یکی از رقبای مستقیمش در جدول ضمن صعود به رده پنجم، فاصله‌اش با تیم‌های بالاتر را نیز کم کرد.

شاگردان لوچانو اسپالتی در دیداری خارج از خانه در سری آ میهمان بولونیا بودند و با اینکه در نیمه اول موفق به گلزنی نشدند، اما در نیمه دوم با سانتر کنان ییلدیز و ضربه سر خوان کابال سه امتیاز مهم را به دست آوردند. بولونیا در این دیدار از دقیقه ۶۹ با اخراج یان هگم ۱۰ نفره بازی کرد. این مدافع به دلیل خطا روی اوپندا در مصاف تک به تک با دروازه بان بولونیا، با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد تا زور بولونیا برای جبران یک گل خورده کم شود. با ۱۰ نفره شدن بولونیا، یوونتوس این فرصت را داشت تا گل‌های بیشتری هم بزند، اما ییلدیز و اوپندا چندان بادقت نبودند.

این نخستین پیروزی یوونتوس در مقابل بولونیا در ۴ سال اخیر به شمار می‌رفت و بانوی پیر در هر ۵ مسابقه اخیر مقابل روسوبلو به تساوی دست یافته بود.

یوونتوس با کسب هفتمین برد فصل ۲۶ امتیازی شد و در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت. بولونیا با ۲۵ امتیاز در جایگاه بعدی قرار دارد و صدر جدول با ۳۳ امتیاز در اختیار اینتر رقیب دیرینه بیانکونری است.