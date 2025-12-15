عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:۹۸ درصد از بیمارستان‌های تهران و۱۱ هزار ساختمان در کشور از لحاظ ایمنی بررسی شدند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-رسول احمدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به قانون مدیریت بحران کشور که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده گفت: براساس این قانون که در سال ۱۳۹۹عملیاتی شده، ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف با اولویت بندی کلانشهرها و مراکز استان‌ها و روستاها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین بر عهده وزارت راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این موضوع به جد بررسی شده در سطح شهر تهران با همراهی شهرداری تهران توانسته‌ایم با ارزیابی ۱۱هزار ساختمان به نتایج مهمی دست پیداکنیم.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اولویت ایمن‌سازی هم‌اکنون با ساختمان‌های بلندمرتبه و پرتردد نظیر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و مدارس، ورزشگاه‌ها، مراکز خرید و ساختمان‌هایی که تراکم بالایی دارند، است که در این راستا اقداماتی نیز در دستورکار قرار گرفته است.

احمدی در خصوص ایمن‌سازی شهر تهران عنوان کرد: با توجه به اولویت‌های ایمن‌سازی همه بیمارستان‌های پایتخت ارزیابی ایمنی شده‌است.  

وی با بیان اینکه ارزیابی ایمنی ساختمان‌های تهران در چهار دسته انجام شده است، اظهار کرد: این چهار دسته را شامل گروه ایمن مشروط، گروه ساختمان‌های ناایمن با خطر کم، گروه ناایمن با خطر زیاد و ساختمان‌ها در گروه ناایمن با خطر خیلی زیاد برشمرد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: اساس این ارزیابی، ساختمان‌های ناایمن با خطر زیاد نیازمند بهسازی و مقاوم‌سازی هستند، اما ساختمان‌های ناایمن با خطر خیلی زیاد به دلیل خطرات جدی امکان بهسازی ندارند و باید تخریب و نوسازی شوند. 

احمدی گفت: گروه دوم باید بررسی محتوایی می‌شوند و گروه اول هم بررسی فیزیکی و شکلی می‌شوند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۹۸ درصد بیمارستان‌های تهران ارزیابی کامل شده و بسته به اینکه در کدام گروه باشند اقدامات ایمن‌سازی درخصوص آن‌ها انجام شده‌است. در این مسیر پس از ابلاغ موضوع به صاحبان ساختمان‌ها با همراهی شهرداری تهران به سرانجام رسیده‌است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ایمن‌سازی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت گفت: در راستای ایمن‌سازی مدارس در حدود ۲۸۰۰ مدرسه را در فاز اول با هماهنگی و همکاری و آموزش پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان تهران در بحث سلامت و محیط زیست ارزیابی و موارد ناایمنی آن احصا شده‌است.

احمدی درخصوص ایمن‌سازی بازار بزرگ پایتخت عنوان کرد: روند اجرای این طرح در بازار تهران مناسب و خاص‌تر است. بازار تهران را نمی‌توان به عنوان یک ساختمان یا یک مجموعه ساختمانی دید چرا که بازار تهران محل کسب‌وکار با حضور جمعیت زیاد شکل گرفته با بافت‌های متعدد که در دوران تاریخی متفاوت ساخته‌شده، دارای هارمونی شهری است و نوسازی آن به‌صورت لکه‌ای انجام می‌شود تا در مقیاس بزرگتر زنجیروار به هم وصل شود و تاب‌اوری‌اش افزایش یابد.

وی افزود: هم‌اکنون بازارچه سرای آزادی و بازارچه سیدولی ایمن‌سازی شده‌اند و بسیاری از این بازارچه‌ها انجام شده که بسته به نوع بافت منطقه باید هر بخش تخلیه و بازسازی شود.

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به آگاهی مردم از ایمن‌سازی ساختمان‌ها گفت: به هرحال افرادی هستند که به دلیل سودجویی اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند اما غالب شهروندان به موضوع آگاه هستند و ایمن سازی را در اولویت‌ قرار می‌دهند.

احمدی مهمترین مشکل ایمن‌سازی را ساختمان‌های قبل از دهه هفتاد دانست و گفت: این ساختمان‌های مهم درمانی، آموزشی و دولتی به دلیل قدمت سه دهه قبل بدون آیین‌نامه طراحی ایمنی و زلزله در ساختمان ساخته‌شده و نیاز به به‌سازی و نوسازی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب برنامه‌ای که بر اساس بند «ض» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور اجرا شده، ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه را در دستور کار قرار داده، همچنان این نوسازی ادامه دارد.

 

