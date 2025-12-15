شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قرار دادن اعمال ضریب شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها عده‌ای از متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از قرار دادن امتیاز ضریب شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کردند. با تصویب این قانون گروه خاصی از داوطلبان پذیرفته می‌شوند و بسیاری از فارغ‌التحصیلان با وجود اینکه تلاش فراوان و برخورداری از دانش تخصصی، فرصت برای احراز شغل معلمی را از دست دادند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به تکمیل ظرفیت داوطلبان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام من داوطلب آزمون آموزگاری دو سال اخیرهستم سال اول ناجوانمردانه با ارزیابی سلیقه‌ای رد شدم ولی سال قبل با درصد‌های بسیار عالی و با نمره خام ۴۵۰ بخاطر اعمال ضریب یک و نیم شاغلین با بهترین نمره مرحله اول رد شد من هم مانند بسیاری از داوطلبان خواهان تکمیل ظرفیت هستم. امیدوارم نخبگان جامعه که بخاطر اعمال ضریب حذف شدند به حق خود برسند.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، سوژه خبری ، آزمون استخدامی
خبرهای مرتبط
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
رنجش کارنامه سبز‌ها از بلاتکلیفی در استخدام آموزش و پرورش
بلاتکلیفی کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش در استخدام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خریداران اطلس G در انتظار تحویل خودرو
متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در انتظار حذف ضریب شاغلین
آخرین اخبار
متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در انتظار حذف ضریب شاغلین
خریداران اطلس G در انتظار تحویل خودرو
بارش ترنم باران در آسمان بابل + فیلم
رنجش ایلامی ها از هدررفت آب + فیلم
گزارش تصویری از نجات راننده نیسان گرفتار در برف جاده هریس مشکین شهر
کلید طلایی خودروی شاهین چه زمانی به دست خریداران می رسد؟
رنجش کارنامه سبز‌ها از بلاتکلیفی در استخدام آموزش و پرورش
فیلمی از بارش باران به وقت صبح پاییزی در لنگرود
شادی کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز از آسفالت کوچه‌های روستا