باشگاه خبرنگاران جوان - ژابی آلونسو یکی از حساس‌ترین دیدار‌های دوران مربی‌گری‌اش را با پیروزی پشت سر گذاشت و رئال در خانه آلاوس ۲-۱ بازی را برد. پیش از این بازی رسانه‌ها مدعی شده بودند که در صورت کسب نتیجه‌ای جز پیروزی، ژابی از رئال اخراج خواهد شد و همین موضوع باعث بیشتر شدن حساسیت بازی شده بود.

در نیمه اول این دیدار کیلیان امباپه گل اول را به زیبایی به ثمر رساند، اما آلاوس در نیمه دوم هم عقب ننشست و مزد حملاتش را با گل کارلوس ویسنته گرفت. با این حال رئال مادرید روی همکاری وینیسیوس جونیور و رودریگو، گل دوم را زد. همان بازیکنانی که خیلی از رسانه‌ها اصرار می‌کنند رهبران شورش رختکن تیم علیه سرمربی هستند. رودریگو با این گل، قحطی گل اخیر خودش را به دست فراموش سپرد و ۳ امتیاز حیاتی به رئال مادرید هدیه داد.

شاگردان آلونسو با این پیروزی ۳۹ امتیازی شدند و اختلاف ۴ امتیازی با بارسلونای صدرنشین را حفظ کردند.