برگزاری جلسه مشترک کمیته زیرساخت ستاد اربعین کردستان و شهرستان مریوان

باشگاه خبرنگاران جوان- در این نشست، آخرین وضعیت پروژههای مرتبط با اربعین حسینی و همچنین طرحهای عمرانی حوزه زیرساخت در شهرستان مریوان مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تعریف، تسریع و اجرای پروژههای زیربنایی در قالب اعتبارات اربعین تاکید شد. استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات ملی بهعنوان یکی از راهبردهای تامین مالی پروژهها، از محورهای اصلی این جلسه بود.
اجرای کنارگذر شمالی مریوان، دو باندهسازی محور مریوان–باشماق، ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ برای محور مریوان–سهراهی بیجار، مطالعه و اجرای تقاطع بردهرشە، انجام مطالعات ترافیکی و ساماندهی هدایت آبهای سطحی شهر مریوان، برنامهریزی برای اولویتبندی اجرای تقاطعهای غیرهمسطح چهارراه موسک، چهارراه سرباز و چهارراه بیمارستان، و نیز اجرای لاین دوم محور سنندج–مریوان، از جمله پروژههای اولویتداری بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.
در ادامه، مدیرانکل و معاونان دستگاههای اجرایی استان، گزارشهای تفصیلی از روند پیشرفت پروژهها، چالشهای اجرایی و نیازهای اعتباری مرتبط با حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.
در بخش پایانی جلسه نیز چند پروژه مهم بهصورت ویژه مورد بحث قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به اجرای کمربندی غربی و شرقی مریوان، ساماندهی مرز باشماق، چهارباندهسازی ورودی شهر مریوان، اجرای تقاطع گاران و سایر پروژههای ارتباطی و حملونقلی اشاره کرد.