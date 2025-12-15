باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- برخورد با بانک‌های ناتراز شروع برنامه اصلاحی دولت در بخش کنترل رشد نقدینگی و مقابله با خلق پول غیرمولد است. این گام مهم و کلیدی، از مسیر برخورد با بانک ناتراز آینده در مهر ماه سال جاری آغاز شد و با پیگیری و حمایت ویژه سران سه قوه شاهد برخورد با بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی بودیم.

این رویکرد مهم از نظر نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی برای برخورد با دیگر بانک‌های ناتراز نیز باید ادامه داشته باشد و در همین رابطه، آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از برنامه اصلاحی وزارت اقتصاد برای دیگر بانک‌های ناتراز گفته بود که اگر اصلاح صورت نپذیرد، بانک‌های ناتراز دیگر نیز به سرنوشت بانک آینده و موسسه نور تبدیل خواهند شد و منحل و ادغام خواهند شد. بنابراین مقابله با بانک‌های ناتراز و کنترل رشد نقدینگی جزو اقداماتی بوده است که دولت چهاردهم آن را در دستور کار خود قرار داده است و نتایج مهمی و مثبتی نظیر ثبات اقتصاد کشور و جلوگیری از رانت خلق پول به نفع عده‌ای خاص دارد.

در همین رابطه جواد کاظمی عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه وضعیت خلق پول در کشور نیازمند رسیدگی جدی است؛ گفت: وضعیت بانک‌های کشور قطعاً نیازمند رسیدگی و ساماندهی است. وقتی بانک‌ها به ارائه بهره و سود 30 درصد اقدام می‌کنند، انگیزه برای فعالیت مولد در کشور باقی نمی‌ماند. همه افراد پولشان را به جای این که به بخش تولید ببرند، در بانک‌ها نگه‌داری می‌کنند و سودهای بالا می‌گیرند.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که بهره‌های بالا ایجاد می‌کند این است که بانک‌ها نمی‌توانند این بهره‌ها را به سیستم مالی‌شان برگردانند و همین امر زمینه‌ساز ناترازی و رشد مانده تسهیلات و در نهایت تورم می‌شود. این شرایط، بر اثر نبود نظارت قوی ایجاد می‌شود و نیازمند رسیدگی است. متاسفانه خلق پول غیرمولد و رشد نقدینگی برای بازارهای دارایی منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در تولید شده است.

کاظمی نایب رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: از نظر من، آزاد شدن فضای اقتصادی کشور، حذف ارز چند نرخی و فضای رانتی می‌تواند چاره کار باشد. وقتی این مسائل در اقتصاد رخ دهد، زمینه برای سوءاستفاده و بروز بانک‌های ناتراز به وجود نمی‌آید. یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم در زمینه برخورد با بانک آینده است که با پیگیری شخص وزیر اقتصاد انجام شده است و اثرات مهمی بر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دارد. این برنامه وزارت اقتصاد برای بقیه بانک‌های ناتراز نیز وجود دارد و اجرایی شدن و برخورد با بانک‌های ناتراز دیگر نیز کمک خوبی به ثبات اقتصادی کشور خواهد کرد.

کاظمی در پایان گفت: در کنار تلاش وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از ناتراز شدن بانک‌های دیگر نیز مثبت است و باید به اجرا دربیاید. همچنین نیاز است در ادامه مقررات‌زدایی و حمایت از صادرات در کشور، شاهد آزاد شدن فضای اقتصادی کشور از قیمت‌گذاری دستوری و تک نرخی شدن ارز نیز باشیم.