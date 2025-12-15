گیلان درحال گذر از تاب آوری جمعیتی است

فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: گیلان با ۱۵ هزار هکتار مساحت حدود ۲.۸ میلیون نفر از جمعیت ثابت کشور را در خود جای داده است و به لحاظ تراکم جمعیتی دومین استان کشور است که مساحت اشغال شده اکوسیستم طبیعی آن بیش از سایر استان‌هاست.

وی با بیان این پرسش که گیلان تا چه میزان تاب‌آوری پذیرش جمعیت را دارد و این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: درحال عبور از مرحله تاب‌آوری هستیم اما بزودی این وضعیت غیر قابل بازگشت خواهد بود؛ تاب‌آوری و اشغال این سرزمین به درجه ای رسیده که باید به این مساله بیاندیشیم که تا چه میزان جمعیت مهاجر را پذیرا باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: پذیرش جمعیت در گیلان باید با توجه به مسائل محیط زیستی انجام شود؛ تسهیل مهاجرت باید با ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی نیازمند پیوست های محیط زیستی مانند ایجاد شبکه های فاضلاب، سیستم جمع آوری پساب و مدیریت پسماند صورت گیرد.

حسینی طایفه با بیان این پرسش که آیا با پذیرش جمعیت بیشتر، گیلان از مرز تاب آوری عبور نخواهد کرد؟ افزود: موضوع پذیرش جمعیت در این استان باید با نگاه راهبردی همراه باشد و مشخص شود گیلان به کدام سو هدایت می‌شود و آیا می‌توان پذیرش جمعیت از استان‌هایی که در شرایط زیستی مناسب نیستند و با فرونشست مواجه‌اند را توسعه نامید؟

وی با بیان اینکه ویلاسازی نیز توسعه نیست، گفت: در برخی از روستاهای استان که در افق ۱۰ ساله خود ۱۸۷ نفر جمعیت دارند و برای آنها ۵۹ خانوار پیش بینی شده است هم اینک ۲۰۱ خانه وجود دارد که به معنای فشار جمعیتی چند برابری است.

وی با اشاره به ساخت و سازهایی که در روستاها با عنوان خانه دوم و یا محل اسکان موقت انجام می‌شود، اشاره کرد و یاد آور شد: آیا این روند به پایداری گیلان کمک می‌کند یا این ساخت و سازها تعداد مصرف کنندگان‌ انرژی استان را افزایش می‌دهد؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان افزود: باور کردنی نیست در دیلمان تنش آبی داریم و به بخشی از شهر دیلمان آب نمی‌رسد و بسیاری از مناطق ما با کمبود آب، برق و گاز مواجه هستند. در برخی از روستاها گازی که برای ۳۰ خانوار در نظر گرفته شده بود اکنون باید پاسخگوی ۲۰۰ خانوار باشد و متاسفانه تعداد منازل خالی از سکنه‌ای که مصرف کننده انرژی هستند روبه افزایش است.

وی ادامه داد: باتوجه به مساله فرونشست زمین در ۳۰ استان کشور اکنون صحبت از فرونشست زمین در گیلان دور از باور نیست و با وجود این اتفاقات احتمال فرونشست زمین در این استان وجود دارد.