\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc\u060c \u062a\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0648 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0631\u0627\u062f \u0646\u0642\u0636 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n