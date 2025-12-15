باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای سیاسی ملی عراق روز یکشنبه از رئیس جمهور این کشور خواست تا در تعیین تاریخ اولین جلسه پارلمان و انتخاب رئیس و دو معاون او تسریع کند.
در بیانیهای این شورا اعلام کرد که عصر یکشنبه جلسهای را در دفتر مرکزی مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، در بغداد، با حضور رهبران احزاب و ائتلافهای تشکیل دهنده شورا برگزار کرده است. در این بیانیه آمده است که شورای سیاسی ملی از تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال استقبال میکند.
در این بیانیه همچنین آمده است که شورا از تلاشهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات و کمیسیون تجدیدنظر قضایی در تکمیل روند انتخابات برای دوره ششم پارلمان قدردانی میکند.
در این بیانیه همچنین آمده است که شرکتکنندگان در مورد الزامات قانون اساسی، دیدگاه شورا در مورد تشکیل دولت بعدی و برنامه آن و چالشهای پیش روی آن بحث و آنها بر اهمیت ارتباط با شرکای سیاسی برای تسریع تشکیل دولت جدیدی که قادر به برآورده کردن آرمانهای مردم عراق و شناسایی اولویتهای اساسی باشد که برنامه دولت باید شامل آنها باشد، تأکید کردند.
بر اساس این بیانیه، این شورا از رئیس جمهور عراق خواسته است که «در تعیین تاریخ اولین جلسه مجلس نمایندگان و انتخاب رئیس مجلس و دو معاون او تسریع کند و پیشنهاد دهد که طبق مفاد ماده ۵۴ قانون اساسی، این جلسه قبل از ۲۵ دسامبر برگزار شود».
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)