 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از شناسایی و دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  امید رضا تونی با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست طی گشت و پایش مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق شدند شکارچی متخلفی را که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس کلچه در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی کرده بود، شناسایی و دستگیر کنند.

 وی در ادامه افزود: در بازرسی انجام‌شده از متخلف، ادوات شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

تونی با تأکید بر نقش حیاتی محیط‌بانان در حفاظت از حیات‌وحش، خاطرنشان کرد: مقابله با شکار غیرمجاز یکی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

برچسب ها: دستگیری شکارچی ، شکارچی غیر مجاز
خبرهای مرتبط
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی
شکارچیان غیرمجاز کبک در گچساران با دستان بسته
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در رودخانه کرج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تالاب صالحیه، از حیات سبز دیروز تا سرای گردوغبار امروز + فیلم
خیر البرزی سرپرستی ۲۰۰۰ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گرفت
کمک مهربانانه دانش آموزان کرجی برای کودکان در شب یلدا + فیلم
سقف صادرات با کارت بازرگانی چقدر است؟ + فیلم
انتخابات الکترونیک شوراها، گامی در جهت تسریع و بهبود فرآیند رأی‌گیری
دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی