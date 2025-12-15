باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - امید رضا تونی با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست طی گشت و پایش مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق شدند شکارچی متخلفی را که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس کلچه در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی کرده بود، شناسایی و دستگیر کنند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی انجام‌شده از متخلف، ادوات شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

تونی با تأکید بر نقش حیاتی محیط‌بانان در حفاظت از حیات‌وحش، خاطرنشان کرد: مقابله با شکار غیرمجاز یکی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.