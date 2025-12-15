براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوا در ۱۲ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۸:۳۰ در شهرهای آبادان ۱۵۴، آغاجاری ۱۵۳، خرمشهر ۱۶۰، کارون ۱۵۵ و ماهشهر ۱۵۵ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های جمعیتی است.

این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۰۵، اهواز ۱۱۶، باغملک ۱۰۴، بهبهان ۱۳۴، دزفول ۱۲۱، لالی ۱۱۸ و هفتکل ۱۰۷ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

این شاخص در شهرهای اندیکا ، دشت ازادگان، رامهرمز ، شادگان ، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هویزه و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شهرهای ایذه و دهدز در این ساعت هوای پاکرا تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور