براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوا در ۱۲ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۸:۳۰  در شهرهای آبادان ۱۵۴، آغاجاری ۱۵۳، خرمشهر ۱۶۰، کارون ۱۵۵ و  ماهشهر ۱۵۵ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های جمعیتی است.

این شاخص  در شهرهای اندیمشک ۱۰۵، اهواز ۱۱۶، باغملک ۱۰۴، بهبهان ۱۳۴، دزفول ۱۲۱، لالی ۱۱۸ و هفتکل ۱۰۷ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

 این شاخص در شهرهای اندیکا ، دشت ازادگان، رامهرمز ، شادگان ، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هویزه و هندیجان قابل قبول گزارش  شده است.

شهرهای  ایذه و دهدز در این ساعت هوای پاکرا  تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

