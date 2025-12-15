هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال با این تیم قراردادش را فسخ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدیه اندونگ هافبک فرانسوی – گابنی تیم فوتبال استقلال قراردادش را با آبی پوشان پایتخت فسخ کرد و دلیل این اتفاق هم دریافت نکردن ویزای کار و اقامت بود که به نظر می‌رسد باشگاه استقلال در این مورد تعلل کرده است.

اندونگ برای جدایی از استقلال به این باشگاه و شخص علی تاجر نیا ایمیل زده است و از طرفی برای اینکه ودچار مشکل نشود به فیفا هم ارسال کرده است که بعد‌ها برای او مشکل ساز نشود.

باشگاه استقلال با جدایی اندونگ باید گزینه دیگری را برای نیم فصل در نظر بگیرد و مشکل اصلی استقلال این است که پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته است و با وجود تایید سازمان لیگ برای بازی ماشاریپوف، اما گفته می‌شود پنجره استقلال هنوز وباز نشده و این تیم نمی‌تواند بازیکن جدیدی جذب کند.