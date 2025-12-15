باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آخرین وضعیت دمای تهران و شهرهای اطراف آن + فیلم

کارشناس هواشناسی در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای تهران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی در گفتگو با برنامه سلام تهران در مورد وضعیت آب و هوای تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

