ورزشکار رشته قایقرانی رویینگ که با تغییر تابعیت به جمهوری آذربایجان رفته بود، بار دیگر به تیم ملی ایران برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن نصیری ملی‌پوش پیشین ایران که تغییر تابعیت داده بود و برای جمهوری آذربایجان مسابقه می‌داد، مجددا به تیم ملی ایران برگشت.

نصیری در سال ۱۴۰۱ به آذربایجان رفت و با تغییر تابعیت برای این کشور مسابقه می‌داد، اما او مجددا به ایران برگشته و به اردوی تیم ملی هم دعوت شده است.

نصیری حتی سهمیه المپیک ۲۰۲۱ توکیو را هم گرفته بود، اما طبق قوانین، ایران باید بین او و نازنین ملایی یک نفر را به بازی‌های المپیک اعزام می‌کرد که با انصراف نصیری، ملایی نماینده ایران در المپیک توکیو شد. پس از آن نصیری به کشور آذربایجان رفت.

محسن شادی رییس فدراسیون رویینگ ایران در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره‌ی حضور مجدد بهمن نصیری در اردو‌های تیم‌های ملی ایران گفت: «بهمن نصیری از اردیبهشت به ایران برگشته و دیگر برای آذربایجان مسابقه نداده است؛ بنابراین به اردو‌های تیم ملی دعوت شده است. مربی روس تیم ملی مردان هم با بهمن نصیری در روسیه و آذربایجان کار کرده و به این ورزشکار خیلی اعتقاد دارد. مربی روس معتقد است که با بهمن نصیری می‌توان نتیجه گرفت، شرایط نصیری هم ایده‌آل است و طبق رکورد‌هایی که برای آذربایجان داشته، در سطح آسیا جزو نفرات برتر است. امیدواریم نتیجه خوبی هم برای ایران بگیرد.»

 هفته گذشته نیز عاطفه احمدی ملی‌پوش سابق اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به آلمان پناهنده شد با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بازگشت خود به ایران خبر داد.

منبع: ایسنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دیدید اونجا خبری نیست. ثابت شد که بوی کباب اونجا نیست و خر داغ می کنن.
ما هم که اینجا هستیم نفسمون از جای گرم در نمی یاد ما هم که اینجائیم و اینها را می نویسیم گرانیها بی عدالتی ها و تبعیضها روح و جسممان را آزرده کرده و پدرمون را درآورده ولی هرچی باشه وطنمونه
من اگر اینجا رَنده هم بشم می دونم یه قبر دارم که یه روز کسی پاشو روی سنگ قبرم می زاره که هم نفسمه هم زبانمه هم کیش و آیینمه
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
وطن فروش هرکی باشه نباید به تیم ملی دعوت شود .ضمنا ایشان به تیم آذربایجان دعوت نشده حالا برگشته.درکشتی هم داریم اینجور نفرات .استعدادهای فراوانی هستند که تنها نیاز به حمایت دارند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
کی میرسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
راهشون ندید تیم ملی باید از صفر شروع کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
تا یکسال حق بازگشت به تیم ملی رو نباید داشته باشه و از امکانات کمپ تیم ملی استفاده کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
یه جوری می گید انگار دانشمند و پزشک و مهندس وارد کشور شده باید هم دلخوش ورود آدمهای بی خاصیتی مثل بازیگر و خواننده و اسکی باز و قایقران بشید چون این جماعت منافع دولت و مجلس و و قوه قضائیه رو تامین می کنند سلبریتی هستند دیگه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
نباید به تیم ملی دعوت بشه و جای یه استعداد دیگه رو بگیره
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
پس این آقا دوتابعیتی است
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۰:۲۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
مراقب باشین ؛ این ورزشکارای مرجوعی ، مامور دشمن ، نباشن !!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اینا ورزشکار هستن و برای ایران یه کاری کردن دمشون گرم که برگشتن اما تو رو خدا این بازیگرا رو اجازه بازگشت ندین اینا فقط لب و دهن و هزینه برای مملکت دارن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
هیچکی دلش نمیاد وطن و خاک خودشو ول کنه بره برای ی کشور بیگانه بازی کنه خیلیا مورد بی مهری فدراسیونها و مربیها قرار میگیرن نمونش کیانوش رستمی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
باید قانونی باشه تا اونهایی که میرن دیگه نتونن برگردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
یه همین راحتی می ره. بر میگرده و دوباره با جیب پر پول دوباره میره و پولش که تموم شد برمیگرده?
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
تا باشه از این خبرای خوش.
۰
۰
پاسخ دادن
