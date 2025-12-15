ورزشکار رشته قایقرانی رویینگ که با تغییر تابعیت به جمهوری آذربایجان رفته بود، بار دیگر به تیم ملی ایران برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن نصیری ملی‌پوش پیشین ایران که تغییر تابعیت داده بود و برای جمهوری آذربایجان مسابقه می‌داد، مجددا به تیم ملی ایران برگشت.

نصیری در سال ۱۴۰۱ به آذربایجان رفت و با تغییر تابعیت برای این کشور مسابقه می‌داد، اما او مجددا به ایران برگشته و به اردوی تیم ملی هم دعوت شده است.

نصیری حتی سهمیه المپیک ۲۰۲۱ توکیو را هم گرفته بود، اما طبق قوانین، ایران باید بین او و نازنین ملایی یک نفر را به بازی‌های المپیک اعزام می‌کرد که با انصراف نصیری، ملایی نماینده ایران در المپیک توکیو شد. پس از آن نصیری به کشور آذربایجان رفت.

محسن شادی رییس فدراسیون رویینگ ایران در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره‌ی حضور مجدد بهمن نصیری در اردو‌های تیم‌های ملی ایران گفت: «بهمن نصیری از اردیبهشت به ایران برگشته و دیگر برای آذربایجان مسابقه نداده است؛ بنابراین به اردو‌های تیم ملی دعوت شده است. مربی روس تیم ملی مردان هم با بهمن نصیری در روسیه و آذربایجان کار کرده و به این ورزشکار خیلی اعتقاد دارد. مربی روس معتقد است که با بهمن نصیری می‌توان نتیجه گرفت، شرایط نصیری هم ایده‌آل است و طبق رکورد‌هایی که برای آذربایجان داشته، در سطح آسیا جزو نفرات برتر است. امیدواریم نتیجه خوبی هم برای ایران بگیرد.»

هفته گذشته نیز عاطفه احمدی ملی‌پوش سابق اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به آلمان پناهنده شد با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بازگشت خود به ایران خبر داد.

منبع: ایسنا