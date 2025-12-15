عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و قیمت زمین در بخش‌های مختلف خواهد شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید جمال موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر اهمیت حیاتی و الزام به اجرای کامل ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و گفت: این ماده را یکی از احکام کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی برنامه هفتم پیشرفت است که باید هر چه سریع‌تر به مرحله اجرایی برسد. به‌ویژه افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب پیشرفت شهری پیش‌بینی شده است باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.  

 وی افزود: موضع مجلس شورای اسلامی در قبال این حکم روشن است و نمایندگان قویاً با هرگونه تلاش برای حذف ماده ۵۰ از برنامه پیشرفت مخالفت می‌کنند، اما تلاش‌هایی در حال انجام است تا این ماده را از کانال مجلس حذف کنند.

او بیان کرد:درحالی که با اجرای این ماده فضای سکونتگاهی کشور گسترش خواهد یافت و فضای مسکونی در دسترس عموم قرار گیرد و زمین به دست مردم سپرده شود تا امر خانه‌سازی تداوم یابد. 

 موسوی در ادامه، به پیامدهای اقتصادی تأخیر در این اقدام اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تأمین زمین با قیمت منصفانه و مطلوب برای اقشار مختلف جامعه محقق نشود، و این مهم از طریق سیاست‌گذاری فعالانه وزارت راه و شهرسازی به سرانجام نرسد، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها امری قطعی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و به‌طور خاص وزارت راه و شهرسازی، باید در رویکرد فعلی خود نسبت به مدیریت اراضی تجدید نظر کنند. چراکه با تسهیل دسترسی به زمین و تغییر کاربری‌های موجود، می‌توان فشار سنگینی را که هم‌اکنون بر اجرای تعهدات قانون جهش تولید مسکن وارد آمده است، تعدیل نمود و مسیر ساخت‌وسازهای مردمی را هموار ساخت.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
چرا کسی در مورد قیمت کاذب خودرو حرف نمیزند..هزینه ساخت مسکن سر به سرییا کشیده و مردم باوجود قیمت و تعداد کاذب خودرو فقط پشت سایت رختخواب پهن کردند
چون پول باد آورده دارد
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
میشه بفرمایین قیمت چی لجام گسیخته نیست آخه؟ مسئولین کجا هستن قیمت همه اجناس از تخم مرغ و نخود و لوبیا و چیپس و پفک بگیر تا ماشین و طلا و مسکن ساعتی داره میره بالا
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
باید مسکن فوق ارزان دولتی تولید شود
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
واگذاری زمین‌های کشاورزی جهت مسکونی موجب گسترش بی رویه وبی ضابطه شهرها میشود وموحب میشود هزینه های زیر ساخت امکانات شهر نشینی به شدت افزایش یابددر حالیکه با بلند مرتبه سازی نیاز به زیر ساخت امکانات شهری نمی باشد
۱
۱
پاسخ دادن
United States of America
جمشید
۱۴:۱۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
مردم را بیچاره کردید با این قیمت مسکن،درعرض این چندسال چندبرابرشده.دست کی تو کاره با زندگی مردم بازی میکنند،این از قیمت و اجاره خانه .زمین هم وارد میشود.چرا دولت زمین نمیدهد به خودمستاجر خودش خیلی سریعتر صاحبخانه شود.حتی اگرفعلا یک اطاق برای خود بسازد از مستاجری خلاص میشود وخودبه خود قیمت مسکن پایین می آید.
۸
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت مسکن سالهاست راکد مانده با شرایت دیوانه وار هزینه تولید مسکن.‌‌
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۱۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
آفرین ب پزشکیان و کارشناسان نخبش!!!!!؟؟؟
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
انقدر بی سوادی که هنوز نمیدونی این قیمت ها و تورم ها نتیجه یک دولت تنها نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
مسکن در تهران دیگران نمی شود دیگرآب وجوذنداردآب شهرراتامین کنیدبعدفکرمسکن باشید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الف
۱۱:۱۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اتفاقا برعکس قیمت مسکن خیلی نزولی شده
۳
۷
پاسخ دادن
