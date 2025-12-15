شهروندخبرنگار ما به بهانه روز زن فیلمی از حضور دختر سردار شهید حاج حسین سلامی در آستان مقدس امامزاده محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سحرگاه جمعه ۲۳خرداد ماه بود که رژیم غاصب و متجاوز صهیونیستی خاک پاک و مقدس کشورمان را در یک اقدام ددمنشانه مورد حمله وحشیگرایانه قرار داد. بر اثر این اقدام وحشیگرایانه تعدای از نظامیان ارشد؛ دانشمندان و بسیاری از مردم بی گناه کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیدند. سردار شهید حسین سلامی یکی از برجسته‌ترین چهره‌های نظامی ایران و فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بر اثر این حمله وحشیگرایانه به درجه رفیع شهادت رسید.
بنابراین به بهانه روز زن و مادر دختر این سردار شهید والامقام در آستان مقدس امامزاده محمد هلال بن علی (ع) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان حضور یافت و به این بقعه متبرکه ادای احترام کرد.
به همین بهانه شهروندخبرنگار ما به گفت و گوی صمیمی با فرزند این شهید بزرگوار پرداخت و از مقام مادر سخن گفت.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

