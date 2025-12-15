رونمایی از ثبت ملی گویش خورزوقی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0644\u0648\u062d \u062b\u0628\u062a \u0645\u0644\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0631\u0632\u0648\u0642\u06cc \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u060c \u06af\u0648\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0631\u0632\u0648\u0642\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0631\u0632\u0648\u0642 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0641\u0638 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n