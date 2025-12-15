باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رونمایی از ثبت ملی گویش خورزوقی + فیلم

در آیینی از ثبت ملی گویش خورزوقی با هدف حفظ و گسترش هویت فرهنگی و پاسداشت زبان مردم شهر خورزوق رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- لوح ثبت ملی گویش خورزوقی رونمایی شد، گویش خورزوقی گویش مردم خرزوق در شهرستان برخوار اصفهان است که با هدف حفظ و گسترش هویت فرهنگی و پاسداشت زبان مردم این شهر به ثبت ملی رسید.

 

