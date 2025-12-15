هویت فردی که چندین ورزشکار را ترغیب به پناهندگی و تغییر تابعیت کرده است مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه احمدی ملی پوش اسکی ایران که ۳ سال قبل از ایران خارج شد و تابعیت آلمان را گرفت پس از بازگشت به ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اتفاقاتی که منجر به رفتن او از ایران شد را  توضیح داد.

عاطفه احمدی گفت: من پرچمدار ایران در المپیک بودم و صدر جدول ایران در رشته خودم بودم و شرایط خوبی داشتم، اما در همان زمان از مسئولان دلخور بودم و با یکی از ورزشکارانی که از ایران رفته مشورت کردم و او هم مرا به فرد دیگری معرفی کرد. 

وی ادامه داد: خانم ورزشکاری که قبلا از ایران رفته بود مرا به فردی به نام شهنوازی معرفی کرد و مدعی بود این فرد به ورزشکارانی که ایران رفته‌اند کمک می‌کند والبته بعد از تحقیق متوجه شدم همه آنها پناهندگی بوده است و برای مهاجرت به کسی کمک نکرده است.

احمدی ادامه داد: در نهایت همه اینها به فردی به نام آرمین قبادی پاشا وصل می‌شدند و از روزی که من تصمیم گرفتم پیام‌های زیادی برای من ارسال شد که تو می‌توانی بیایی و اینجا شرایط برای تو بسیار خوب است و در آلمان عضو تیم ملی می‌شوی و ... من هم که از مسئولان دلخور بودم و یک جوان ۲۱ ساله بود تصمیم گرفتم که از ایران بروم و در آلمان فعالیت ورزشی‌ام را ادامه دهم و این تصمیم بیشتر از روی لجبازی بود و دلخوری که از مسئولان داشتم چرا که تقدیر درستی از من نشد، اما امروز هم که برگشتم خانواده‌ام از دست من دلخور هستند و از اول هم با رفتن من مخالف بودند و معتقدند که من ۳ سال از بهترین سال‌های زندگی‌ام را از دست داده‌ام تنهایی و غربت را تحمل کردم و در این ۳ سال زندگی آنها را هم مختل کرده بودم.

برچسب ها: تغییر تابعیت ورزشکاران ، عاطفه احمدی
خبرهای مرتبط
الناز رکابی سنگنورد ملی‌پوش نه مهاجرت می‌کند، نه پناهندگی می‌گیرد/ برخورد‌های فدراسیون، او را دلسرد کرد
بازگشت یک ورزشکار دیگر به ایران پس از تغییر تابعیت
عاطفه احمدی پناهنده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
طمع، تکبر، لذت پرستی
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
لجبازی بعضی از آدمها را به جهنم می برد مواظب باشیم
خود برتر بینی
توقع زیادی
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
مزد لجبازی و رفتار بچگانه... داستان نسل نو...
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
افشار
۱۳:۰۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
لعنت به هر کسی که به خون شهدای این مرز و بوم خیانت میکنه طرف دیده با وطن فروشی چیزی نضیبش نشده با خیال راحت برگشته این ور هم که کسی کاریش نداره بقیه وطن فروش ها هم اگه میبینند اون ور خبری نیست بیاید ها کسی باهاتون کار نداره
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دلخوری از مسئولین واینها بهانه است عشق خارج کشتتشون
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خوش آمدی
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دستش درد نکنه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند شهید حاج قاسم را که می‌گفت هرکس به این نظام سنگ بیندازد آواره خواهد شد
۳
۹
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
رفتی دیدی که خبری نیست، آواز دوهل از دور خوش است.....
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
امیدوارم برا جاسوسی برنگشته باشی...
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۰:۵۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اول بچه های خودتان چرا با پول های بادآورده رفتند؟
۴
۵
پاسخ دادن
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
مدافع استقلال محروم شد
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
آخرین اخبار
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
مدافع استقلال محروم شد
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!
دست خالی خلیفه‌اصل در یزد؛ چادرملو به رده سوم صعود کرد
بایرن مونیخ و چالشی دوباره؛ سال برای نویر تمام شد
استقلال ۱ - ۱ خیبر/ دور شدن از صدر جدول در خرم‌آباد
آمادگی پیست اسکی توچال برای بازگشایی
عبداللهی: موفقیت تیم ملی در جام جهانی با برنامه‌ریزی، بازی تدارکاتی و اعتماد به جوانان ممکن است
دیدار ژیمناست‌های دعوت شده به اردوی تیم ملی هنری با نقوی
بیانیه انجمن ورزشی‌نویسان در محکومیت رفتار غیرحرفه‌ای کادر فنی باشگاه نفت و گاز گچساران
واکنش پارلمان مصر به حواشی دیدار ایران و مصر در جام جهانی
تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال ایران
تراکتور امروز ورزشگاه میزبان از پرسپولیس را معرفی می‌کند
دومین خارجی استقلال هم جدا می‌شود
بازگشت بهمن نصیری به تیم ملی روئینگ نویدبخش کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویاست
عامل پناهندگی برخی ورزشکاران ایرانی مشخص شد
بازگشت یک ورزشکار دیگر به ایران پس از تغییر تابعیت
اندونگ برای فسخ با استقلال محکم کاری کرد
آلاوس ۱ - ۲ رئال مادرید/ یاغیان برزیلی منجی آلونسو شدند+ فیلم
پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد/ خطای سرلک مستحق اخراج نبود
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
استقلال به دنبال طلسم‌شکنی برابر خیبر خرم آباد/ تلاش سپاهان برای بازگشت به صدر جدول
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم