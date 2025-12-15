هویت فردی که چندین ورزشکار را ترغیب به پناهندگی و تغییر تابعیت کرده است مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه احمدی ملی پوش اسکی ایران که ۳ سال قبل از ایران خارج شد و تابعیت آلمان را گرفت پس از بازگشت به ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اتفاقاتی که منجر به رفتن او از ایران شد را توضیح داد.

عاطفه احمدی گفت: من پرچمدار ایران در المپیک بودم و صدر جدول ایران در رشته خودم بودم و شرایط خوبی داشتم، اما در همان زمان از مسئولان دلخور بودم و با یکی از ورزشکارانی که از ایران رفته مشورت کردم و او هم مرا به فرد دیگری معرفی کرد.

وی ادامه داد: خانم ورزشکاری که قبلا از ایران رفته بود مرا به فردی به نام شهنوازی معرفی کرد و مدعی بود این فرد به ورزشکارانی که ایران رفته‌اند کمک می‌کند والبته بعد از تحقیق متوجه شدم همه آنها پناهندگی بوده است و برای مهاجرت به کسی کمک نکرده است.

احمدی ادامه داد: در نهایت همه اینها به فردی به نام آرمین قبادی پاشا وصل می‌شدند و از روزی که من تصمیم گرفتم پیام‌های زیادی برای من ارسال شد که تو می‌توانی بیایی و اینجا شرایط برای تو بسیار خوب است و در آلمان عضو تیم ملی می‌شوی و ... من هم که از مسئولان دلخور بودم و یک جوان ۲۱ ساله بود تصمیم گرفتم که از ایران بروم و در آلمان فعالیت ورزشی‌ام را ادامه دهم و این تصمیم بیشتر از روی لجبازی بود و دلخوری که از مسئولان داشتم چرا که تقدیر درستی از من نشد، اما امروز هم که برگشتم خانواده‌ام از دست من دلخور هستند و از اول هم با رفتن من مخالف بودند و معتقدند که من ۳ سال از بهترین سال‌های زندگی‌ام را از دست داده‌ام تنهایی و غربت را تحمل کردم و در این ۳ سال زندگی آنها را هم مختل کرده بودم.