رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به ثبت‌نام قطعی حدود ۶۷ هزار نفر از متقاضیان حج تمتع، از برنامه‌ریزی برای به‌روز‌رسانی و بهبود نرم‌افزار‌های عملیات حج تا پیش از آغاز موسم حج ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی‌رضا رشیدیان گفت: با توجه به نظرسنجی ها، نرم‌افزار‌های حج با وجود کارایی مطلوب در موسم گذشته با چالش‌هایی مواجه بودند که لازم است تا پیش از آغاز موسم آینده، به‌گونه‌ای به‌روز شوند که زائران، کارگزاران، مدیران کاروان‌ها و نیرو‌های ستادی بتوانند با کمترین اختلال از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

وی افزود: این به‌روزرسانی بر اساس آسیب‌شناسی میدانی از نیرو‌های ستادی، عوامل اجرایی، کارگزاران و زائران ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شده و تمرکز اصلی بر راه اندازی نرم افزار و اپ موبایلی با کارکرد آسان، سریع و پاسخگو به نیاز گروه‌های مختلف با سطح دسترسی مورد نیاز می‌باشد.

رشیدیان با اشاره به روند ثبت‌نام در کاروان‌های حج گفت: «تا عصر روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، حدود ۶۷ هزار نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند که این عدد نشان می‌دهد مراجعه متقاضیان برای انتخاب کاروان و انجام ثبت نام قطعی در مقایسه با حج گذشته، رشد قابل توجهی داشته است.

وی تأکید کرد: به‌روز‌رسانی شرح وظایف تمامی عوامل اجرایی نیز با توجه به تغییرات دستورالعمل‌های کشور میزبان در حوزه‌های خدماتی و آسیب‌های حج گذشته و راهکار‌های اجرایی رفع آنان صورت گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر لزوم ارائه آموزش‌ها در بستر نرم‌افزار‌های حج تأکید و خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش‌های حضوری به زائران در ایران، بستر نرم افزاری برای آموزش آنلاین آنان نیز فراهم خواهد شد.

در حج ۱۴۰۵، ۸۶۷۰۰ نفر زائر و عوامل اجرایی به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

برچسب ها: حج و زیارت ، حج تمتع
خبرهای مرتبط
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
آمار نام‌نویسی قطعی حج تمتع از ۶۲ هزار نفر گذشت
آنچه باید درباره مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ بدانید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور
آمار امیرحسین ثابتی درباره تعداد زندانیان مهریه با آمار واقعی اختلاف فاحش دارد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تشدید خطر فرونشست زمین در پایتخت
رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
اوباش سابقه‌دار تهرانپارس به دام پلیس افتادند
انهدام باند سارقان بی‌ام دبلیو سوار/ پایان سرقت‌های میلیاردی منازل در پایتخت
آغاز رسمی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی زیر ۵ سال در کیش
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
آقامیری: تهیه دستورالعمل جامع پیاده‌روسازی شهری توسط شورای فنی شهرداری
اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در تهران طی ۲۰ روز نخست آذر ماه
افشای راز سیاه با اعترافات پسر شرور
خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است