رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از کشف پرونده جعل و کلاهبرداری ۷ میلیارد ریالی در بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ صادقی رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفند فروش زمین از طریق فضای مجازی و حقیقی اقدام به کلاهبرداری از وی کرده، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی در این رابطه یک کلاهبردار را شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهم دستگیر شد.

سرهنگ صادقی اظهار کرد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به بزه انتسابی جعل اسناد و کلاهبرداری به ارزش ۷ میلیارد ریال اعتراف کرد که وجه کلاهبرداری شده به مالباخته تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد؛ از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.