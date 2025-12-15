باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده اقدام مثبتی به شمار می‌رود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده به صورت آنی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پلتفرم‌های نمایش خانگی و ... در زمان ارائه خدمات و کالا‌ها دریافت می‌شود؛ بنابراین دلیلی برای تأخیر در واریز این طور درآمد‌ها به خزانه‌داری دولت وجود ندارد.

ساز و کار‌های جدید مالیات‌ستانی در کشور این امکان را به وجود آورده است که دولت به صورت بر خط و مستقیم به درآمد‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌های زنجیره‌ای، پلتفرم‌های نمایش خانگی و... دسترسی داشته باشد و بتواند آن‌ها را در محل‌های موردنظر به مصرف برساند.

رنجبر با اشاره به این‌که مالیات جدیدی از مودیان اخذ نخواهد شد، ادامه داد: دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده به منزله اخذ مالیات جدید نیست و از قبل، مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۰ درصد از رستوران‌های زنجیره‌ای، پلتفرم‌های نمایش خانگی و ... دریافت می‌شد. البته این نوع مالیات با تأخیر به حساب خزانه‌داری دولت می‌آمد، اما الان امکان دریافت برخط این نوع مالیات مهیا شده است.

این نماینده مجلس در رابطه با اقدام بُرد بُرد برای مودی و دولت در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شکل برخط گفت: دریافت بر خط مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش شفافیت در روند‌های مالیات‌ستانی می‌شود و زمینه کتمان‌کاری و فرار مالیاتی را از بین می‌برد. به این ترتیب، با اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده زمینه تأمین مالی بدون معطلی زیرساخت‌های کشور را فراهم خواهد کرد و مودی نیز به جای پرداخت حجم بالایی از نقدینگی خود در پایان دوره، بدون فشار در هر تراکنش، مالیات بر ارزش افزوده وصولی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت خواهد کرد.

وی در رابطه با تخصیص منابع مالیاتی حاصل از این بخش برای توسعه بخش‌های حوزه سلامت، امنیت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه داد: بخش‌هایی مانند امنیت، سلامت، تأمین اجتماعی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده سهم دارند. بر این اساس، دسترسی سریع دولت به درآمد‌های مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به منظور اعطای به موقع سهمیه این بخش‌ها اهمیت دارد.

این نماینده مجلس در پایان، با اشاره به تقویت خدمت‌رسانی به مردم از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شکل برخط و حل شدن مشکل مردم در دریافت خدمات حوزه‌های مختلف رفاهی با این اقدام خاطرنشان کرد: بخش‌هایی که از مالیات بر ارزش افزوده سهم دارند جزء نهاد‌های خدمات‌رسان کشور به حساب می‌آیند. اگر این بخش‌ها به موقع به سهمیه مورد نظر دسترسی نداشته باشند در ارائه خدمات به مردم با مشکل مواجه می‌شوند.